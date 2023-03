A Embraer anunciou a assinatura de um contrato de serviços com a Força Aérea das Filipinas (PAF, na sigla em inglês) para apoiar a frota de A-29 Super Tucano do país. O acordo fornecerá suporte a mais de 200 componentes do A-29. Os valores não foram informados.

A frota de seis aeronaves A-29 Super Tucano foi entregue em 2020, durante a pandemia global. Esses aviões são mantidos e operados pelo 15º Esquadrão de Ataque.

No ano passado, a frota mundial de A-29 Super Tucano da Embraer atingiu 500 mil horas de voo.

Com mais de 260 unidades entregues, a aeronave já foi adquirida por mais de 15 forças aéreas no mundo.