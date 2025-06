Paraná tem quase 22 mil vagas de emprego em aberto. (AEN)

Empresas do Paraná ofertam nesta semana 21.209 vagas de emprego com carteira assinada. Os postos estão disponibilizados na Agências do Trabalhador e postos avançados em todas as regiões do estado. As funções com maior número de oportunidades nesta semana são alimentador de linha de produção, com 5.875 vagas, seguido por abatedor (806), operador de caixa (770) e magarefe – cortador de carne (617).

Levantamento é da Coordenação do Trabalho e Emprego (COTE), da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, aponta a Região Metropolitana de Curitiba na liderança de ofertas com 4.878 vagas.

O destaque é para 476 vagas de alimentador de linha de produção, 240 para cobrador interno, 207 para faxineiro e 177 para auxiliar de logística. Somente na Agência da capital são 754 vagas, com funções como faxineiro (86), auxiliar nos serviços de alimentação (59) e atendente de lojas e mercados (56).

Cascavel tem quase 5 mil ofertas de emprego

Em seguida, vem a Regional de Cascavel com 4.506 oportunidades, sendo 1.565 para alimentador de linha de produção, 474 para abatedor, 144 para operador de caixa e 132 para magarefe.

A Regional de Campo Mourão aparece com 2.387 vagas, sendo 994 para alimentador de linha de produção, 213 para magarefe, 118 para abatedor e 113 para trabalhador volante da agricultura. Londrina soma 2.405 vagas, com 566 para alimentador de linha de produção, 92 para operador de caixa e 73 para repositor de mercadorias. Já Foz do Iguaçu reúne 1.312 vagas, com 566 para alimentador de linha de produção e 90 para abatedor.

O secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, destaca que o volume de vagas reafirma a confiança dos empregadores no Paraná.

“São mais de 21 mil oportunidades à disposição de quem quer trabalhar. O nosso compromisso é ampliar ainda mais essas ofertas e garantir que o trabalhador esteja preparado para conquistar sua vaga. É por isso que investimos forte na qualificação e na intermediação rápida, para gerar resultados concretos para as famílias paranaenses.”

Saiba como se candidatar as vagas de emprego

Quem busca uma oportunidade deve procurar a Agência do Trabalhador do seu município com os documentos pessoais em mãos. O atendimento também pode ser agendado online pelo site oficial.