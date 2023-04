Hilab (Crédito: Divulgação/Hilab)

A Hilab, healthtech que oferece exames laboratoriais remotos por coleta capilar, acaba de receber dois prêmios no iF DESIGN AWARD 2023, considerado a principal condecoração de design no mundo. Os produtos Hilab Lens e o Hilab Molecular foram reconhecidos na categoria Design de Serviços desta edição, que contou com quase 11 mil inscritos de 56 países. Com as premiações deste ano, a Hilab foi ranqueada como a quarta melhor empresa de design de serviços do mundo.

“O reconhecimento pelo segundo ano consecutivo no iF DESIGN AWARDS mostra que nossos dispositivos apresentam mais do que apenas um design bonito e se destacam por um design que transforma as vidas de quem é impactado por eles. O dispositivo sozinho não faz nada, e para seu sucesso existe um complexo fluxo que engloba pessoas de diversas áreas, desde a tecnologia até o atendimento. A premiação destaca esse esforço em seguir democratizando o acesso à saúde com um serviço cada vez mais inovador e de qualidade usando tecnologia de ponta para levar exames precisos e confiáveis para todos os cantos do Brasil e do mundo”, comenta Marcus Figueredo, CEO da Hilab.

O dispositivo Hilab Lens possibilita a coleta do único hemograma completo por punção capilar e em Point of Care Testing do mundo, contando com uma coleta menos invasiva, resultados em até 30 minutos e com a portabilidade e facilidade de acesso para diferentes regiões. Já o Hilab Molecular é o menor e mais rápido dispositivo de biologia molecular do mundo e o único dispositivo de telemedicina diagnóstica com resultados em até 1 hora, desde a coleta até o envio do laudo digital assinado.

A empresa foi fundada em 2004 como Hi Technologies e, atualmente, conta com o apoio de investidores como Qualcomm Ventures, eBCapital, Endeavor Catalyst, Rise Ventures, Península Participações, Monashees+ e Positivo Tecnologia (da qual faz parte do programa de Corporate Venture Capital – CVC), para o desenvolvimento de soluções e projetos que possibilitem humanizar e reinventar a tecnologia médica, democratizando o acesso à saúde para todos os públicos. A Hilab se destaca por oferecer exames laboratoriais remotos com resultados em poucos minutos, laudo assinado por especialistas, duplamente verificado por Inteligência Artificial e disponibilizados de forma rápida, remota e 100% online. Os exames são realizados através de coleta capilar, onde com apenas com um furinho na ponta do dedo, sem o uso de agulhas e pulsão venosa, é possível uma coleta muito mais confortável com uma experiência humanizada para os pacientes. Todos os dispositivos são validados por médicos e seguem os padrões de qualidade, estando presente em mais de 1.500 municípios e com mais de 6 milhões de exames já realizados.

“Em 2022, a Hilab foi a primeira empresa brasileira a ganhar a premiação com um iF Gold Award para serviço de tecnologia, com o Hilab Flow. Acreditamos que o design deve envolver as pessoas e facilitar suas vidas, e um dos principais pontos que nos diferencia dos outros serviços e dispositivos de saúde é exatamente a experiência que oferecemos. De forma simples, inovadora e humanizada, conseguimos atingir pessoas e comunidades até mesmo nos mais distantes e carentes de serviços em saúde”, destaca o executivo.

O iF DESIGN AWARD é realizado desde 1953 pela iF International Forum Design GmbH, organização de design independente, com sede em Hannover-Alemanha. É considerado o prêmio máximo do design mundial e referência para futuras tendências.

Sobre a Hilab: A Hilab é uma das principais healthtechs brasileiras, e tem como propósito democratizar o acesso à saúde no Brasil e no mundo. Com um Serviço Laboratorial Remoto, prático e rápido, que combina inovação, tecnologia de ponta com atuação humanizada para ofertar um serviço de análises clínicas nunca antes visto em qualquer lugar do mundo: exames remotos com resultados em poucos minutos e laudo assinado por especialistas e duplamente verificado por Inteligência Artificial. Tudo de forma rápida, remota e 100% online. Por meio da tecnologia, eles levam exames laboratoriais a quem precisa, independentemente de classe social ou local em que vivem. Digitalizando as reações de exames laboratoriais a quilômetros de distância do laboratório central, a Hilab não necessita de logística para transporte das amostras biológicas. Esse é um dos pontos onde o laboratório remoto se diferencia de um laboratório convencional, fazendo a descentralização dos exames laboratoriais. Com o serviço ofertado, eles conseguiram transformar a espera de resultados de exames de gravidez, COVID-19, exames moleculares e até de hemogramas de dias em minutos, o que faz toda a diferença. É possível entregar esse mesmo serviço para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Além de profissionais capacitados e uma metodologia rigorosa de validação e qualidade, a empresa conta com times de especialistas em epidemiologia e tecnologia para entregar aos setores público e privado resultados de alta confiabilidade e inteligência de dados. Atuando em clientes com farmácias, clínicas, consultórios, laboratórios, hospitais, saúde ocupacional e no setor público, é possível encontrar os serviços da marca em todas as regiões do Brasil.

Sobre a Positivo Tecnologia: A Positivo Tecnologia é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve, fabrica e comercializa computadores, celulares, tablets, dispositivos para casas e escritórios inteligentes, servidores e demais produtos para infraestrutura de TI, além de acessórios, terminais inteligentes de pagamento e tecnologias educacionais. Também oferece soluções integradas em locação de equipamentos de informática e mobilidade, mídia programática em websites assim como serviços e suporte técnico. Todos são voltados para consumidores, empresas, escolas e instituições públicas. A Companhia foi fundada em 1989, possui sede administrativa em Curitiba (PR), cinco fábricas no Brasil, além de presença na Argentina, Quênia, Ruanda, China e Taiwan. O portfolio de marcas próprias e representadas é composto por Positivo, Positivo Casa Inteligente, Positivo Servers & Solutions, VAIO, Compaq, Anker, Infinix 2A.M e Educacional. Informações adicionais estão acessíveis em www.positivotecnologia.com.br. As notícias recentes sobre a Positivo Tecnologia podem ser encontradas em Sala de Imprensa assim como nas mídias sociais LinkedIn Facebook e Instagra