Nos últimos anos, os consumidores tornaram-se ainda mais conscientes e exigentes com relação às práticas das empresas. Por conta disso, aspectos como a preocupação com o Meio Ambiente, com a sociedade em geral, o bem-estar no trabalho e a transparência das práticas corporativas tornaram-se pauta necessária na gestão empresarial. E, com isso, o termo “ESG”, sigla em inglês para “Environmental, Social and Governance” (ambiental, social e governança, em português), tem ganhado espaço não somente no mercado brasileiro, como também no mundo todo.

Frente a esse cenário, a paranaense Colorfix Marterbatches, após 4 meses da realização da Auditoria de Diagnóstico ESG na companhia, recebeu no último mês de fevereiro a Certificação ESG ao alcançar um percentual acima de 80% de maturidade no sistema, o que permite a empresa a conquistar o Selo ESG.

Um reconhecimento que reflete o comprometimento da companhia nas práticas socialmente responsáveis e sustentáveis nas operações. “A certificação é o resultado do nosso compromisso com a integridade de nossas ações em busca de sermos uma empresa realmente sustentável, ainda mais se tratando do segmento da transformação do plástico, que é um setor bastante específico e requer muita atenção em nossos procedimentos”, destaca o diretor superintendente, Francielo Fardo.

De acordo o executivo, o objetivo é continuar aprimorando as práticas sustentáveis na empresa, “contribuindo para um mundo melhor, mantendo o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social”, aponta Fardo ao informar que a Colorfix é a primeira do segmento da transformação do plástico a obter a Certificação ESG Excellence.

Benefícios

Conforme explica a Gerente Certificações e Meio Ambiente, Jackeline Campello, um dos benefícios das práticas ESG é o fortalecimento da reputação como empresa ética e comprometida com o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. Isso pode atrair investidores e clientes que valorizam empresas com esses valores, o que pode gerar novas oportunidades de negócios e crescimento.

“Além disso, a adoção de práticas socialmente responsáveis e sustentáveis melhora nosso ambiente de trabalho, tornando-o mais agradável e engajador para os colaboradores. Pode contribuir para aumentar a satisfação do público interno com a empresa, resultando em maior produtividade e qualidade de trabalho”, avalia Jackeline.

Ainda de acordo com ela, o selo ESG também incentiva a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços que atendam às demandas de uma sociedade cada vez mais consciente e preocupada com questões ambientais e sociais. “O selo ESG é um reconhecimento importante que traz benefícios tanto para a empresa quanto para os colaboradores. Isso reforça nossa missão de ser uma companhia comprometida com a sustentabilidade e a responsabilidade social e nos inspira a continuar aprimorando nossas práticas visando um mundo melhor”, ressalta a gerente.

Ambiental: compromisso da empresa com redução de desperdícios, emissão de gases carbonos, poluição, e ações em prol da reciclagem, reutilização de materiais e insumos, entre outras;

Social: ações em prol da diversidade e erradicação de discriminação, assédio e diferença salarial entre gêneros, ações visando beneficiar a comunidade local, entre outras;

Governança: organização de conselhos, estruturação e hierarquia da empresa, criação de políticas internas e canais de denúncia, entre outras.