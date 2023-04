Reprodução

Uma empresa de call center, localizada em Colombo, está ofertando, por meio do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR), 200 vagas para jovens aprendizes.



Para participar, o jovem deve ter entre 18 e 22 anos e já ter concluído o Ensino Médio. As inscrições seguem até o dia 24 de maio e os aprovados serão contratados para o Programa de Aprendizagem, por 11 meses, em regime CLT, com possibilidade de efetivação.



O salário bruto ofertado é de R$ 1.267,88. Os benefícios incluem vale-transporte, vale-refeição, assistência médica e odontológica.



Por meio do Programa de Aprendizagem, o jovem tem um contrato especial com vínculo empregatício com prazo determinado e que contempla, de forma simultânea, uma formação teórica, realizada pelo CIEE/PR, aliada à aprendizagem prática.



Na empresa, os jovens aprendizes vão realizar atividades da área de telesserviços, popularmente conhecida como telemarketing, que incluem o atendimento telefônico e outras tarefas relacionadas ao setor de call center receptivo. Essas atividades ajudarão a esclarecer as dúvidas dos clientes.



Os candidatos, com o perfil solicitado, deverão encaminhar currículo para o e-mail vagas.colombo@cieepr.org.br.



Em todo o Paraná, o Programa de Aprendizagem, somente em 2022, envolveu mais de 2,4 mil empresas parceiras e beneficiou cerca de 10,6 mil jovens participantes.