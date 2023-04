Arquivo/ABr

Segundo dados do Ministério do Trabalho, o Brasil gerou 241,78 mil empregos com carteira assinada em fevereiro deste ano. Só na Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país, são 7.560 mil vagas abertas a nível nacional. Há diversas oportunidades para pessoas com e sem experiência nas áreas de logística, comercial e vendas, indústria, administração, saúde e serviços.

Os interessados podem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br gratuitamente. É importante que estejam com a documentação em dia, pois as vagas são para início imediato.

Sobre a Luandre

A Luandre Soluções em Recursos Humanos tem mais de 50 anos de atuação e oferece soluções técnicas e inovadoras na área de RH. Em 2020, a empresa chegou à marca de 4 mil clientes atendidos, 60 mil profissionais administrados ao longo do ano e banco com mais de 3,8 milhões de currículos cadastrados. Há 20 anos consecutivos, concorre ao prêmio Top Of Mind RH, o qual já venceu dez edições, na categoria “Temporários e Efetivos”, sendo a atual vencedora.

Em 2022, foi reconhecida como “Best Work Places”, e um dos melhores Fornecedores para RH. Com soluções em Recrutamento e Seleção, Trabalho Temporário e Administração de Pessoal (Temporários e CLT), é uma consultoria referência no segmento.

Atualmente, possui 11 unidades: São Paulo (Centro, Sul, Alphaville, Santo André, Guarulhos, Campinas e Jundiaí), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Paraná (Curitiba), Pernambuco (Recife), Minas Gerais (Belo Horizonte) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre), com estrutura e capacidade de atendimento em todo o Brasil.