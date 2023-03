Reprodução/Portal Vivo

No mês das mulheres, a Vivo reafirma seu compromisso com a diversidade e, para ampliar cada vez mais a presença de colaboradoras em seus times, abre 320 vagas exclusivas para mulheres, com atuação em várias áreas da companhia, em mais de 20 cidades.

Para as áreas administrativas, lojas, experiência do cliente e tecnologia, foram destinadas cerca de 270 vagas. No dia 23 de março, a Vivo promoverá uma feira virtual para apresentar a empresa, benefícios e oportunidades. As interessadas precisam se inscrever até o dia 20 de março pelo link. As oportunidades são para os estados: Acre (AC), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Distrito Federal (DF), Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Pará (PA), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP), Sergipe (SE) e Tocantins (TO). Quem quiser concorrer precisa ter o ensino médio completo, domínio de informática e pacote office. Ter outras experiências profissionais será um diferencial. Ensino superior não é um requisito obrigatório.

Já o programa Mulheres de Fibra está com 50 oportunidades para as cidades de Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campinas (SP), Fortaleza (CE), Guarulhos (SP), João Pessoa (PB), Nilópolis (RJ), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santo André (SP) e São Paulo (SP). As selecionadas atuarão nas funções técnicas de campo, com instalação e manutenção na casa do cliente.

O projeto, criado em 2018, tem o objetivo de inserir mulheres em atividades que eram tradicionalmente desempenhadas por homens. Atualmente, o programa conta com mais de 300 colaboradoras e o objetivo é ter 500 mulheres técnicas ainda em 2023. Para concorrer às novas oportunidades é preciso ter ensino médio completo. Para os cargos de instaladora e reparadora de linhas aéreas também é necessária CNH, categoria B, e experiência na área. As interessadas podem se inscrever pelo link para se candidatar a uma das vagas presentes na nossa página de carreira e/ou em nosso banco de talentos pelo link. O processo seletivo contará com etapas como entrevistas e dinâmicas. Em São Paulo, a seletiva será híbrida, contemplando presencial e online. Já para as outras localidades, será 100% digital.

“As mulheres podem ser as profissionais que quiserem ser e nós apoiamos isso, ampliando oportunidades dentro da Vivo. Somos uma empresa diversa e queremos estimular, cada vez mais, a presença de colaboradoras em nossos times. Atualmente, 44% do nosso quadro é composto por mulheres”, destaca Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo.

A companhia busca por candidatas com perfil inquieto, curioso, antenado e colaborativo. O salário para as oportunidades ofertadas é compatível com o que é oferecido no mercado. Entre os benefícios estão vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; day off de aniversário; smartphone, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps.

Desde 2018 a empresa possui um sólido programa inserido dentro de sua estratégia de negócio. O Vivo Diversidade é pautado nos pilares de Gênero, LGBTI+, Raça e Pessoas com Deficiência para promover uma cultura mais inclusiva e um ambiente cada vez mais diverso e representativo. Além de colocar em prática ações afirmativas e de letramento, a empresa acredita que o tema diversidade precisa ser abordado com constância e profundidade, em diferentes fóruns, a fim de reforçar o compromisso e o posicionamento da companhia. E, pensando nisso, a companhia criou a Jornada Vivo Diversidade, com temas que são discutidos ao longo dos meses com toda a empresa. Cada assunto é acompanhado de conteúdo e ações de reflexão, bem como algum marco como o lançamento de uma nova ação, política ou benefício. A empresa dedicou os meses de fevereiro e março para tratar das temáticas de gênero, debatendo com seus colaboradores sobre “Mito da mulher ideal” e “Mulheres na Liderança”, por meio de lives e workshops.

Marca lança websérie protagonizada por colaboradoras de áreas técnicas

Em celebração ao Mês Internacional da Mulher, Vivo produz uma série documental com participantes do Programa Mulheres de Fibra. A websérie, que recebe nome homônimo ao programa, é produzida por uma equipe 100% formada por mulheres e possui como tema norteador a potência feminina. Cada episódio nos apresentará a força, as particularidades e as singularidades da história de cada uma das quatro técnicas. Ao todo, serão quatro episódios que vão ao ar durante o mês de março nas redes sociais da Vivo e também estarão disponíveis no Terra.