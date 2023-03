Divulgação/Assessoria de Imprensa

A paranaense Colorfix Masterbatches, empresa do segmento da transformação do plástico, já está pronta para participar da Feira Internacional do Plástico – Plástico Brasil 2023, entre os dias 27 e 31 de março, das 10h às 19h, no São Paulo Expo. Depois de quatro anos a feira retorna no formato presencial e reunirá, em 40 mil m² de exposição, mais de 800 marcas brasileiras e internacionais, que apresentarão seus produtos e soluções inovadoras, promovendo a sinergia com profissionais e visitantes.

No estande da Colorfix, os visitantes terão a oportunidade de conhecer o novo catálogo de Cores e Tendências 2023, com tonalidades exclusivas da linha Marble Connect, todas desenvolvidas para PP, PE e PCR, e cores sólidas, com objetivo de promover as mais variadas combinações. Além disso os profissionais apresentarão as novidades em torno da marca Revora, que traz soluções sustentáveis em masterbatches.

A empresa também irá apresentar novidades em aditivos, tanto para melhoria de processos quanto para melhoria de produtos. Entre eles estão, por exemplo, o Meltfix que é um aditivo que aumenta a fluidez no uso do PP e o Revora Bio HP, o qual aproxima o uso do PLA ao uso das poliolefinas.

“Nosso estande vai levar equilíbrio entre as duas marcas: Colorfix e Revora. Buscamos desenvolver uma linguagem visual que inspire sustentabilidade”, ressalta o diretor superintendente da Colorfix, Francielo Fardo, que destaca: “estaremos presentes com o nosso time comercial, equipe de consultoria técnica especializada e de desenvolvimento para atender o público interessado em tirar dúvidas ou mesmo em desenvolver um novo projeto”.

De acordo com a organização da feira, o evento tem como metas reforçar a relevância socioeconômica do plástico em suas mais diversas aplicações, abordar a importância da participação da cadeia produtiva nas discussões ambientais e globais e inserir o plástico como agente da preservação no processo de desenvolvimento sustentável, além de apresentar inovações que promovam a qualidade de vida das pessoas.

Na feira, que é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e da Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), são esperadas empresas do Brasil, Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá, China, Estados Unidos, Hungria, Índia, Itália, Israel, México, Portugal, Suécia, Suíça, Taiwan e Turquia.

Serviço: 3ª Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico, de 27 a 31 de março de 2023, das 10h às 19h, no São Paulo Expo – Exhibition & Convention Center. Entrada gratuita. Mais informações e credenciamento: www.plasticobrasil.com.br