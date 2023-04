(Allan P.C. Comunicação/Divulgação)

A segunda lancha da fabricante nacional Triton Yachts exportada para a Turquia chegou recentemente no país. O modelo escolhido pelo cliente, produzido na fábrica em São José dos Pinhais (PR), foi a Triton 250 Open, de oito metros de comprimento e capacidade para até 10 pessoas em passeios diurnos. A embarcação possui cockpit espaçoso, amplo solário de popa e custa cerca de R$ 350 mil. A marca já possui mais de 150 unidades navegando em países como Estados Unidos, Espanha, Noruega, Holanda, Paraguai, Argentina e Itália, além de ter entregue o primeiro modelo na Turquia no final de 2022, que foi a Triton 275.

De acordo com o diretor de marketing da Triton Yachts, Allan Cechelero, apesar de ainda ser pequeno o volume, as exportações de barcos da marca têm crescido de forma gradativa e hoje giram em torno de 20% do volume total produzido especialmente para países da América do Sul e da Europa.

“Estamos a cada ano estruturando novas redes de vendas no exterior com o intuito de dobrar o volume de lanchas e iates exportados nos próximos anos. Nossas embarcações seguem rígidas certificações internacionais, e prova do nosso rigoroso processo construtivo é a entrada no mercado náutico norte-americano, um dos mais maduros e exigentes em termos mundiais. Projetamos para os próximos três anos, dobrar o número de unidades entregues para outros países. Inclusive, já temos, uma entrega marcada para o México, em julho deste ano”, afirma o diretor.