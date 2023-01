Que tal começar o ano com emprego novo? A paranaense SYX está com vagas abertas para o cargo de executivo de contas, visando a ampliação da base de clientes do segmento de frotas leves e pesadas. A empresa atua com o conceito de economia circular, ajudando grandes indústrias a liberar espaços e a gerar recursos adicionais por meio da venda de ativos, entre eles frotas de carros e caminhões.

“O profissional deverá entrar em contato com potenciais clientes, apresentando nossas soluções com foco no fechamento de contrato; construir e manter relacionamentos sólidos com todos os stakeholders, a fim de garantir o sucesso das negociações e a melhor experiência para o cliente; gestão da rotina comercial e do funil de vendas; realizar um atendimento consultivo, baseado nas necessidades do cliente; gestão do funil de vendas garantindo follow-up e abastecimento de novas oportunidades; além de administrar o processo de assinatura de contrato de cada cliente”, explica Monica Pereira Levino, Analista de Recursos Humanos da SYX.

Além da experiência comercial em vendas e negociações, busca-se como diferencial o conhecimento no segmento de gestão e desmobilização de frotas. A vaga é para trabalho presencial, em Curitiba (PR), com possibilidade de viagens e a remuneração é atrativa, com um valor fixo + as comissões.

Para se candidatar: https://syxglobal.abler.com.br/vagas/executivo-a-de-vendas-68140

Sobre a empresa –A SYX foi fundada em 2012, como Central de Materiais, e é um centro de negócios que realiza a gestão de ativos e inservíveis de empresas, organizando e otimizando o processo de venda desses materiais. A jornada começa desde a avaliação até a entrega, proporcionando capital de giro e liberação de espaço, de forma sustentável e através de uma enorme base de compradores.

Em 2021 e 2022 conquistou o 3º lugar no ranking da categoria Cleantechs do Brasil pela 100 Open Startups, sendo em 2022 o 54º lugar no ranking geral. Também foi escolhida pela Endeavor para participar do Escale-up 2021 – Programa de Aceleração das Empresas que mais Crescem no Brasil. Em 2022, foi escolhida pela segunda vez consecutiva para receber o selo Cubo do Itaú e fazer parte do maior hub de inovação da América Latina.