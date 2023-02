Divulgação/Assessoria de Imprensa

A Karsten, sexta empresa mais longeva do Brasil, que completou 140 anos em 2022, inaugura duas novas lojas no primeiro outlet do Paraná. A empresa chega à cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, com as marcas Karsten e Trussardi. Ambas estão localizadas no, City Center Outlet Premium, na BR – 277, KM 122 – Vila Itaqui, Campo Largo – PR. A companhia, que está entre as pioneiras em produtos de cama, mesa, banho e itens para cozinha e decoração no país, tem duas lojas próprias Karsten em Curitiba, além de Cascavel, Londrina e Maringá. Também está presente nas demais capitais dos estados do Sul, Porto Alegre e Florianópolis, além das cidades de Blumenau, Porto Belo, São José e Balneário Camboriú. Já a Trussardi está presente nas cidades de São Paulo e Curitiba.

Valorizando a satisfação de todos com quem se relaciona, a empresa blumenauense, referência em conforto e inovação, leva qualidade e bom gosto para dentro da casa de seus clientes. Os mais de 380m² da nova loja Karsten oferecem experiências aos visitantes: além dos produtos de cama, mesa, banho e decoração de alta qualidade e feitos com tecnologias exclusivas, quem passar pelo espaço poderá conferir uma parede estilo enxaimel, feita únicamente para o ambiente, e inspirada nas origens e tradições alemãs da região onde o parque fabril está instalado, em Santa Catarina. Já o espaço Trussardi conta com 180m², e produtos de alto padrão, também para cama e banho.

“A ampliação das marcas na cidade de Campo Largo faz parte do planejamento estratégico de expansão do varejo da empresa na região Sul do Brasil. A cidade tem o primeiro outlet do Paraná, o que nos motivou para essa nova unidade. Outras cidades já foram mapeadas para abertura de lojas até final de 2023 “, afirma o gerente de varejo, André Brandalise.

Loja Karsten e Trussardi Campo Largo

Endereço: BR – 277, KM 122 – Vila Itaqui, Campo Largo – PR, 83604-175

Horários: Abertos todos os dias das 10h às 22h.