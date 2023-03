Sandra Lima/FAS

A Fundação de Ação Social (FAS), em parceria com supermercados, farmácias, hotel, empresas de alimentação e de produtos têxteis, vai promover 11 processos seletivos exclusivos para as mulheres. Serão 472 vagas de emprego.

As entrevistas começam na próxima segunda-feira (6/3) e vão até sexta-feira (10/3) nas regionais Boa Vista, Boqueirão, CIC, Matriz, Pinheirinho e Tatuquara. O processo seletivo exclusivo é feito para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

Além das vagas de emprego, a FAS Trabalho está com vagas abertas para 17 cursos gratuitos do Programa Líceus de Ofícios que serão ofertados neste mês e que podem ser acessados pelas mulheres que querem se capacitar profissionalmente. Os cursos são promovidos em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEEPR), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Electrolux.

Programação dos processos seletivos

Dia 6/3 – Assaí Atacadista

Quantidade de vagas: 20

Funções: operador de caixa, repositor de mercadorias, empacotador, vendedor de cartão

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Tatuquara – auditório (Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100 – Tatuquara)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

senhas serão entregues até 14h

Dia 7/3 – Lojas Colombo

Quantidade de vagas: 15

Funções: conferente de mercadorias, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, operador de empilhadeira

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência para conferente e auxiliar de limpeza

Necessário experiência para operador de empilhadeira e auxiliar administrativo

Entrevistas: Rua da Cidadania CIC – auditório (Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 – CIC)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

senhas serão entregues até 14h

Dia 8/3 – Droga Raia

Quantidade de vagas: 30

Funções: atendente de farmácia

Escolaridade: Ensino Médio completo

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Pinheirinho – auditório (Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

senhas serão entregues até 14h

Dia 8/3 – Risotolândia

Quantidade de vagas: 20

Funções: auxiliar de cozinha/cozinheiro

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência para auxiliar de cozinha

Necessário experiência para cozinheira

Entrevistas: Rua da Cidadania Pinheirinho – auditório (Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

senhas serão entregues até 14h

Dia 8/3 – Max Atacadista

Quantidade de vagas: 50

Funções: operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de estacionamento, auxiliar de padeiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha, balconista

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Tatuquara – auditório (Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100 – Tatuquara)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

senhas serão entregues até 14h

Dia 9/3 – Supermercados Condor

Quantidade de vagas: 100

Funções: operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de padaria, fiscal de loja, padeiro

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Boqueirão – auditório (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

senhas serão entregues até 14h

Dia 9/3 – AMG Produtos Têxteis Manufaturados

Quantidade de vagas: 10

Funções: costureira Industrial

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Boqueirão – auditório (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

senhas serão entregues até 14h

Dia 9/3 – Hotel Ibis e Hotel Mercure

Quantidade de vagas: 15

Funções: atendente de buffet, auxiliar de cozinha

Escolaridade: Ensino Médio completo

Necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Boa Vista – sala do Sine (Av. Paraná, 3.600 – Bacacheri)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

senhas serão entregues até 14h

Dia 10/03 – Super Muffato

Quantidade de vagas: 100

Funções: operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de estacionamento, auxiliar de padeiro, confeiteiro, auxiliar de cozinha, balconista

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Matriz – auditório (Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

senhas serão entregues até 14h

Dia 10/3 – Aliança Sul

Quantidade de vagas: 100

Funções: Operador de Telemarketing

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Matriz – auditório (Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h

senhas serão entregues até 14h

Dia 10/3 – McDonald’s

Quantidade de vagas: 12

Funções: Atendente de lanchonete

Escolaridade: Ensino Fundamental incompleto

Não é necessário experiência

Entrevistas: Rua da Cidadania Matriz – auditório (Praça Rui Barbosa, 101 – Centro)

Horário: 9h às 12h e das 13h às 16h