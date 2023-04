Leandro Valiati- Coletiva de Imprensa – Lancamento do PIB da Economia da Cultura e das Industrias Criativas. Foto: Bruno Poletti

Plataforma lançada pelo Observatório Itaú Cultural, com dados do IBGE e RAIS, reforçam a importância do segmento cultural no País sob o aspecto econômico e contribui para a construção de políticas públicas no futuro

Depois de cerca de quase dois anos de pesquisa e desenvolvimento, o Observatório Itaú Cultural disponibilizou, gratuitamente, uma plataforma que reúne evidências, dados e informações da cultura nacional com o objetivo de falar sobre o segmento pelo aspecto econômico.

Partindo dos dados divulgados pelo IBGE e RAIS – Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, foi possível criar uma narrativa de como visualizar a relevância econômica da cultura e das indústrias criativas, podendo assim implementar de forma mais assertiva políticas públicas para os próximos anos.

Para definir a metodologia, mais de 30 especialistas nacionais, assim como profissionais internacionais, foram consultados para analisar, validar e apontar possíveis melhorias no sistema, para que assim seja possível enxergar novos processos de digitalização na cultura, como novos dados que contribuirão para a construção do produto econômico da cultura, que muitas vezes não está nas estatísticas formais.

“Esse estudo não quer substituir órgãos que produzem estatísticas para certos setores brasileiros, como o IBGE, que é altamente competente e de alto nível em termos técnicos, de produção e de informações relevantes para a economia, sociedade, demografia e cultura brasileira. Pelo contrário, queremos apontar a relevância e a essencialidade da criação de estratégias para o desenvolvimento econômico no mundo contemporâneo, seja por conta do impacto da tecnologia ou pela proeminência do valor simbólico na geração de valores”, comenta Leandro Valiati, professor e pesquisador da University of Machester e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que liderou o processo que visa ser uma narrativa de como visualizar a relevância econômica da cultura e das indústrias criativas.

Após o período da pandemia causada pela COVID-19, o segmento tornou-se ainda mais significativo, em termos de transformação dos modos de produzir e consumir conteúdo. Com base nessas informações, um trabalho de mensuração do PIB da Economia da Cultura e Indústrias Criativas foi desenvolvido para se ter uma visão mais organizada da importância da cultura para a economia, o mercado de trabalho e para o desenvolvimento e crescimento da sociedade como um todo.

“Realizamos um recorte do setor assumindo uma direção teórica específica para promover comparabilidade e eficiência, analisando modelos de outros países que olham mais para a propriedade intelectual e na forma como fazem seus cálculos estatísticos. O que seria relevante e possível para o Brasil? O que nos permitiria comparar nossos dados com outros, mas ao mesmo tempo, fizesse sentido com nosso sistema estatístico e com as nossas necessidades de construção de políticas públicas”, explica Valiati.

No Brasil, os números dos setores culturais e criativos chamam a atenção. São mais de 7.5 milhões de trabalhadores e 130 mil empresas criativas, que geram 61 bilhões de exportações líquidas de bens criativos. Para chegar nessa apuração, foram levados em consideração atividades artesanais, moda, editoria, cinema, rádio, TV, música, arquitetura, tecnologia da informação, desenvolvimento de softwares, jogos digitais, publicidade e serviços empresariais, design, fotografia, artes cênicas, artes visuais, museus e patrimônio.

Paraná é um dos principais centro da economia criativa do Brasil

De acordo com dados de 2020, o PIB da economia da cultura e das indústrias criativas no estado do Paraná é de 2,4%. Já o número de empresas criativas é de 10.849 (dados referente a 2021), sendo as categorias setoriais moda (80%), publicidade e serviços editoriais (17%), atividades artesanais (10%) serviços de tecnologia da informação (9%) e desenvolvimento de softwares e jogos digitais (9%), as de maior abrangência.

Já na comparação Receita x Lucro, as empresas criativas do Paraná geraram mais de R$28 bilhões em receita e cerca de R$5,2 bilhões em lucros (Dados de 2020).

Em uma análise mais recente, com dados do quarto trimestre de 2022, o número de trabalhadores na economia da cultura e indústrias criativas é equivalente a 7% do total do Paraná, sendo 439.153 trabalhadores (53% homens e 47% mulheres), que possuem rendimento de R$3.818, superior ao da média estadual, que é de R$3.044.

O PIB de 2021 e 2022 depende da atualização oficial da base de dados.

O Observatório Itaú Cultural, criado em 2006, tem foco na gestão, na economia e nas políticas culturais, promovendo estudos, debates e estimulando a reflexão sobre a cultura em seus vários aspectos e analisando os indicadores nacionais.

Os dados completos do PIB da economia da cultura e das indústrias criativas de todo o Brasil, assim como por regiões, pode ser encontrados gratuitamente pelo site: itaucultural.org.br/observatorio/paineldedados.