As encomendas à indústria dos Estados Unidos registraram queda de 0,7% em fevereiro, na comparação com janeiro, a US$ 536,4 bilhões, informou nesta terça-feira, 4, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda de 0,6%.

Em janeiro, houve contração de 2,1% ante o mês anterior, segundo revisado publicada nesta terça-feira. Anteriormente, esta queda havia sido calculada em 1,6% ante dezembro.

O Departamento do Comércio destaca ainda o fato de que houve recuo em três dos últimos quatro meses, nas encomendas à indústria americana.

