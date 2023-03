A energia solar acaba de ultrapassar a marca de 18 gigawatts (GW) de potência instalada em residências, comércios, indústrias, produtores rurais, prédios públicos no Brasil, segundo mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).



De acordo com a entidade, o País possui atualmente mais de 1,7 milhão de sistemas solares fotovoltaicos conectados à rede.



De acordo com a Absolar, os estados líderes em potência instalada são, respectivamente: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso.