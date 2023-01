Reprodução/UFPR

Nunca é cedo para aprender a tomar decisões conscientes sobre o que fazer com o dinheiro. O curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Paraná promove aulas de “Educação Financeira para jovens – Finanças para todos”. O curso será aos sábados, com previsão de início no dia 14 de janeiro de 2023, às 10 horas, no Centro Politécnico da UFPR. As inscrições podem ser feitas neste link.

O curso terá apenas cinco aulas, cada uma com duração de uma hora e meia. A participação é gratuita e aberta para adolescentes entre 14 e 17 anos. A atividade é coordenada pela professora Silvana Pereira Detro e faz parte do projeto de extensão “Finanças para todos”, que tem como objetivo ensinar a educação financeira para os adolescentes.

Sobre a relação entre finanças e engenharia, a professora Silvana conta que o curso de Engenharia de Produção é muito versátil e multidisciplinar, com uma forte base matemática e estatística, com conhecimentos em gestão de pessoas, processos, projetos, incluindo logística e afins. “O aluno desenvolve uma boa base matemática e lógica e, além disso, é estimulado durante todo o curso, não só a analisar dados, mas principalmente, a extrair o real significado destes, tendo uma visão ampla do ambiente que está atuando, o que facilita a tomada de decisões”, explica.

“Ao longo dos anos, vem aumentando o número de alunos de Engenharia de Produção que atuam na área financeira. Este foi um dos motivos que nos levou a desenvolver este projeto de extensão. Outro motivo é a necessidade dos jovens terem estes conhecimentos sobre educação financeira. Queremos mostrar aos jovens que um engenheiro de produção pode traballhar em diversas áreas, incluindo a área financeira”, conclui Silvana.

Serviço:

Curso de extensão “Educação Financeira para jovens – Finanças para todos”

Início: sábado, 14 de janeiro de 2023

Hora: 10h

Local: Setor de Tecnologia da UFPR, no Centro Politécnico (R. Cel. Francisco Heráclito dos Santos, 100, Jardim das Américas)