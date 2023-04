Golpe é bastante aplicado na internet

Pixabay

Apesar de nem todas as pessoas conhecerem o termo “phishing”, a prática já é bastante comum e muitos tomam medidas para não cair nela. A palavra representa o crime de enganar os usuários na internet para obter dados confidenciais. O phishing mais popular é enviar e-mails com mensagens alarmantes seguidas de “clique aqui” para roubar informações.

Segundo o Panorama de Ameaças produzido pela Kaspersky, cerca de 110 mensagens fraudulentas foram enviadas em 2022 na América Latina. O país que mais sofre com os ataques na região é o Brasil, seguido do Equador. Entender os perigos desse crime é apenas o primeiro passo para se proteger e evitar todos os danos causados por ele.

Quais são os perigos do phishing?

O phishing está cada vez mais elaborado. Antigamente, as mensagens fraudulentas chegavam de e-mails e números estranhos, que em poucos segundos os usuário pode desconfiar da veracidade. Agora, os criminosos estão se aperfeiçoando, como pode ser visto nessas novas abordagens de phishing. Eles se passam por instituições confiáveis, e usam conteúdos que podem levar a pessoa a tomar uma atitude imprudente.

Exemplo prático dessa situação: os criminosos enviam um e-mail se passando por um banco e, para isso, usam um e-mail falso e até a identidade visual da instituição. O conteúdo do e-mail é algo que remete a um acordo ou a um novo cartão que a pessoa deve fazer o quanto antes. Junto com a mensagem há um link que, se clicado, instala um malware no sistema operacional.

Um malware é um software malicioso que pode causar uma série de problemas para o computador. Em geral, o intuito de propagar esse sistema malicioso é fazer com que ele capture dados confidenciais, como senhas, acesso a bancos, etc. Ou seja, quando uma pessoa cai no phishing e traz o malware para o seu sistema, sem querer, ela está se expondo aos criminosos.

Dependendo do tipo de informação armazenada na máquina, os criminosos podem ter acesso aos aplicativos de banco, por exemplo, e movimentar a conta, além de entrarem nas redes sociais para propagar mais mensagens enganosas.

Caso o golpe tenha sido efetivo, o usuário precisa fazer um boletim de ocorrência, e entrar em contato com instituições bancárias para diminuir os danos causados. Também é necessário alertar a rede de amigos e familiares para que ninguém seja enganado se receber algo. Diante de tantos perigos, o mais recomendável é fazer o possível para evitar esse tipo de situação.

Como evitar cair em phishing?

Existem uma série de medidas que podem ser adotadas para diminuir as chances de cair em phishing. Primeiramente, é importante entender alguns padrões desse tipo de golpe, que ajudarão a reconhecer caso eles aconteçam.

Em geral, os criminosos usam e-mails ou contatos que se parecem com as instituições, mas que um olhar mais atento conclui que não é. Ao se passar pelo Santander, por exemplo, a mensagem pode vir em nome de “bancosantander123@gmail.com”. É possível observar que depois do @ não existe um domínio do banco, mas sim o gmail, ou seja, quem fez o e-mail apenas criou um nome parecido com o do banco. Caso fosse da instituição, é provável que fosse algo como “contato@santander.com”.

A identificação do e-mail, porém, não basta. É necessário ler o conteúdo da mensagem para verificar se ela faz sentido. Caso a pessoa não esteja esperando um retorno do banco, por exemplo, é bem provável que ele não faça contato ou solicite alguma ação, como clicar em um link. A desconfiança deve ser ainda maior se a mensagem tiver caráter emergencial, por exemplo, “solicite o cartão com desconto na anuidade somente hoje”.

Além desses comportamentos, é importante ter um software que ajude a proteger o sistema. Nesse sentido, um antivírus gratuito para o Windows é uma ferramenta essencial, pois ajuda a identificar os phishings e evitar os golpes. O antivírus emite alertas quando há algo suspeito, e também pode eliminar os malwares que eventualmente tenham sido instalados. Atualmente, não é recomendável navegar sem contar com um tipo de proteção assim.

Embora o phishing esteja cada vez mais disseminado, existem medidas que podem ajudar a evitar esses golpes. Além da atenção redobrada, contar com um antivírus é importante para navegar com mais segurança.