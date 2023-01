Leia esta peça para entender as técnicas de “dusting” de Bitcoin e de criptomoedas e seus propósitos. Você também descobrirá como evitar tais ataques.

A Bitcoin comanda uma porção significativa da economia de criptomoedas, com a Ethereum chegando a um segundo distante. O crescimento exponencial da Bitcoin resultou de um aumento de preços bastante consistente que ela registrou no passado. É inacreditável que 1 BTC tenha valido apenas alguns dólares nos primeiros dias. Bem, isto é compreensível até certo ponto porque a Bitcoin ainda era material novo na época. Ninguém tinha nenhuma pista sobre seu potencial econômico futuro.

Mas após alguns anos de tentativas e erros, algumas pessoas começaram a notar o valor da Bitcoin. Esta categoria de indivíduos viu que a criptomoeda causaria uma tempestade no futuro, mas não sabia quando. Então, eles continuaram e compraram algumas Bitcoins para guardar. A tecnologia continuou ganhando impulso até que 1 BTC estava valendo mais de 10 000 USD. Infelizmente, este boom gradual, mas consistente, da Bitcoin não atraiu apenas investidores genuínos.

Todos, incluindo os golpistas, correram para o setor de criptomoedas para, pelo menos, tentar sua sorte. E como resultado, surgiram atos criminosos como o dust de Bitcoin e o dusting de criptomoedas. Milhões perderam seus ativos através do dusting, e alguns até perderam suas vidas. Surpreendentemente, o dusting de criptomoedas também facilitou o sucesso de vários projetos legais, que melhoraram vidas em todo o mundo.

Compreender o dusting de criptomoedas

Para entender como funciona o dusting, é essencial rever rapidamente alguns conceitos de segurança da rede da blockchain. Você já sabe que a rede Bitcoin não revela nenhuma informação pessoal para o público. Os únicos dados disponíveis nos registros da blockchain são apenas trilhas digitais. Você pode ver as transações, mas nunca pode ver aqueles que as iniciaram. E isso resulta no anonimato, uma das características mais persuasivas da Bitcoin.

Assim, os usuários de criptomoedas desfrutam de segurança de dados de alto nível por causa do anonimato nas redes em blockchain. Nem mesmo as agências governamentais podem facilmente rastrear seus hábitos de gastos. Bem, eles teriam primeiro que aplicar um tremendo esforço se o fizessem. Essa é a mesma barreira que mantém os criminosos longe de seus ativos digitais. Agora vamos voltar ao conceito de dusting de criptomoedas.

O dusting de bitcoin é um truque inteligente que os golpistas usam para descobrir os detalhes dos usuários sobre a blockchain. Utilizamos a palavra “dust” (pó) porque os criminosos geralmente utilizam pequenas frações de Bitcoin durante o processo. O dusting de criptomoedas é o mesmo que o de Bitcoin, exceto que envolve outras moedas digitais. É como um termo geral, que envolve até mesmo o dusting de Bitcoin em si.

Como o dusting de Bitcoin funciona

Os atacantes começam colhendo endereços Bitcoin para o alvo. Eles então enviam pequenas quantidades de BTC (dust) para os endereços identificados. Depois disso, os criminosos embarcam em um rigoroso exercício de análise para encontrar os detalhes pessoais dos endereços Bitcoin do destinatário. Os ataques de dusting são caros porque os golpistas pagam muito pelas inúmeras transações que realizam. E isso torna o esquema mais perigoso porque os criminosos farão tudo o que puderem para recuperar seus fundos caso o plano seja bem-sucedido.

Possíveis razões por trás de ataques de dusting de Bitcoin

Como em outras formas de fraude, aqueles que conduzem ataques dusting pretendem alcançar algo. E, neste caso, geralmente é para roubar seus fundos. No entanto, a maioria dos ataques dusting de Bitcoin não procuram roubar suas moedas diretamente. Em vez disso, os criminosos utilizam os dados pessoais que descobriram para ameaçá-lo de várias maneiras. Por exemplo, eles podem sequestrar seu ente querido e exigir resgate, especialmente se notarem que sua conta possui muitas Bitcoins.

Os atacantes de dusting de Bitcoin também podem utilizar os dados para localizar residências pessoais e atacar ou até mesmo matar as vítimas. Algumas razões éticas para o dusting de criptomoedas incluem: investigação de transações ilegais, teste das capacidades técnicas de uma rede e pesquisa, entre outras.

Os avanços no dusting de criptomoedas

O dusting de criptomoedas começou com a Bitcoin porque os perpetradores queriam uma moeda já famosa no setor. No entanto, os golpistas mudaram para outras criptomoedas devido aos altos custos de transação na rede Bitcoin. A mudança do uso da Bitcoin também se deu porque a maioria dos entusiastas de criptomoedas já conheciam o esquema. Com o tempo, os criminosos avançaram ainda mais no desenvolvimento de versões cripto falsas para promover sua agenda de dusting.

Conclusão

O dusting de bitcoin é um dos métodos mais letais de burla que os criminosos utilizam. Durante o processo, os atacantes enviam pequenas quantidades de BTC (Bitcoin Dusts) para direcionar e-mails para revelar seus dados sensíveis. Uma vez que tenham as informações, os agressores podem utilizá-las para chantagear as vítimas a efetuar-lhes algum tipo de pagamento. Além disso, os golpistas podem rastrear a residência da vítima para atacá-la fisicamente ou raptar seus entes queridos e pedir um resgate.