A assinatura do arcabouço fiscal e entrega do projeto aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ficou para as 16h30, informou a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está reunido no Palácio do Planalto com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e da Casa Civil, Rui Costa.

Lula tinha agenda programada às 13 horas com o presidente da Romênia, Klaus Iohannis, e, às 13h30, almoço com o chefe de Estado. A agenda, contudo, está atrasada.

A expectativa era que o arcabouço fosse entregue antes ao Congresso.

No entanto, o voo de Lira a Brasília atrasou e, por conta disso, ficou para mais tarde a entrega.