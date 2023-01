(Divulgação)

A cada dia que passa as pessoas estão buscando mais por soluções funcionais na hora de planejar a composição geral de suas residências e alguns eletrodomésticos como a lava e seca passaram a ser verdadeiros coringas para trazer essa versatilidade aos lares. Não é à toa que grandes varejistas, como o Fujioka, grupo que está entre os três maiores distribuidores de tecnologia do Brasil, apresentou crescimento nas vendas onlines deste item em 21% em novembro, 49% em dezembro e segue com a perspectiva de 184% de aumento neste mês se comparado ao mesmo período do ano anterior.

O 2 em 1 é um produto de desejo, principalmente nas residências compactas, em que os ambientes têm que ser mais integrados para aproveitar todos os espaços e este modelo de moradia vem caindo no gosto das pessoas em todo o mundo devido a vários fatores como mercado imobiliário, custo, mudanças de comportamento e famílias menores. Na cidade de São Paulo, por exemplo, 76% dos lançamentos têm até 45 m² e a metragem média das unidades de até um dormitório caiu 40% em uma década: de 46,1 m² para 27,5 m² segundo dados da Embraesp (Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio).

Tendências lavanderias

Nos projetos mais compactos, a máquina lava e seca é muito bem aceita já que pode ficar camuflada ou integrar muito bem o ambiente para deixar o local organizado e ganhar espaço sem a necessidade de um grande varal. “Os prédios mais modernos passaram a contar também com lavanderia compartilhada, como é o caso do Storya Casa Versátil, empreendimento de alto padrão da Brasal Incorporações no Centro-Oeste”, explica a arquiteta Lia Galera. Esta tendência está inserida na ideia contemporânea de morar com menos posses e mais compartilhamentos. “A lavanderia compartilhada gera economia e é até mesmo um meio de socializar com os vizinhos”, comenta a arquiteta.

Outro exemplo é o lançamento recente da EBM Desenvolvimento Imobiliário, o Wish Gran 29 conta com a OMO Lavanderia Compartilhada, equipada com máquinas profissionais e produtos da marca. “O morador faz a reserva e pagamento para poder lavar e secar suas roupas de forma prática e confortável”, comenta Marcos Túlio Campos, diretor de incorporação da EBM. Ainda segundo ele, o espaço é um dos mais valorizados por cerca de 50% dos clientes de acordo com a pesquisa interna.

“As vantagens vão desde a economia de espaço no apartamento e de custos com água e energia, por exemplo, além do que, estamos vivendo um cenário de mudanças acentuadas na relação das pessoas com a moradia. Os espaços de uso coletivo, como a lavanderia, bicicletário, micromercado autônomo, espaços gourmet e kids, por exemplo, são tendências de futuro. O cenário atual nos mostra que cada vez mais as pessoas têm priorizado mais praticidade e flexibilidade em relação às funcionalidades do lar”, conclui Marcos Túlio.

Chuvas influenciando nas vendas

“Assim como as altas temperaturas influenciam na procura por ar condicionado, essa época chuvosa impulsiona a venda de lava e seca, fazendo com que o eletrodoméstico ficasse entre as categorias de maior importância nas nossas vendas online em todo o país”, comenta Frederico Godoy, gerente de e-commerce do Grupo Fujioka. “A grande procura por lava e seca também coincide com o interesse por equipamentos que tornem as residências mais inteligentes como os robôs que realizam limpeza”, conclui o gerente.

São consumidores como a jornalista Geovana Nascimento que se casou recentemente e não abriu mão de uma lava e seca e um aspirador de pó robô em seu apartamento de 63m. “O eletrodoméstico gera praticidade e, o mais importante, me ajuda a deixar tudo mais organizado, já que, na maioria das vezes nem tenho necessidade de varal”, conta Geovana. Ela comenta ainda que nesta época de chuva o equipamento é sem dúvida ainda mais útil.