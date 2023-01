Gelson Bampi

Para ajudar a disseminar conhecimento a todos, o Senai leva aos municípios paranaenses as Escolas Móveis, com cursos nas áreas de Automação, Confecção, Elétrica Automotiva, Informática CAD, Instalações Elétricas, Manutenção de Motocicletas, Manutenção e Mecânica Industrial, Mecânica Automotiva, Panificação, Refrigeração, Soldagem e Usinagem CNC. Além disso, neste ano, o Senai também vai oferecer uma Escola Móvel na área de tecnologia, com impressoras 3D, cortadoras a laser e braço robótico.

O calendário de cursos vai de janeiro a dezembro, com ofertas de acordo com a demanda de cada município ou região de abrangência. Assim, as Escolas Móveis podem atender os 399 municípios do Paraná com cursos, prioritariamente, de curta duração, de 40 a 160 horas.

De acordo com o gerente de Ações Móveis do Senai, Marco Lourenço, o Senai tem um vasto portfólio de cursos para melhor atender o perfil do cliente, seja a indústria ou Governo, tanto estadual quanto municipais.

“As ofertas acontecem ao longo de todo o ano. Ainda existe a possibilidade de customização, levando em consideração a realidade da região de abrangência. Nosso foco é o desenvolvimento profissional dos paranaenses para vários segmentos da indústria, para que estejam qualificados e possam ingressar no mercado de trabalho ou se aperfeiçoar em sua área de atuação e até mesmo empreender,” afirma o gerente.

As escolas são itinerantes, têm toda a infraestrutura necessária e carregam a qualidade do Senai, reconhecida pela indústria e consolidada em todo o país. Por isso, Cheila Aparecida da Silva resolveu aproveitar as oportunidades que chegaram a Palmas. “Fiquei sabendo que as Escolas Móveis do Senai estariam em Palmas com vários cursos interessantes. Entre eles, o de Confeitaria, que sempre tive vontade de fazer”, conta. O curso de 80 horas foi de muito aprendizado, segundo ela.

Quando as Escolas Móveis voltaram a Palmas, com a oferta de mais cursos na área de confeitaria, ela conseguiu participar novamente. Foi assim que, em setembro de 2022, Cheila decidiu fazer doces para vender.

“Além de ajudar na renda familiar, é algo que eu gosto muito. Sempre gostei. Então, consegui me achar nesse segmento”, diz.

As vendas começaram com kits de docinhos à pronta entrega. Logo, começaram as encomendas para centos de doces e até de bolos caseiros. “Faço docinhos tradicionais para venda, mas, em 2023, pretendo vir com novidades”, afirma a empreendedora.

Para Cheila, os cursos gratuitos oferecidos pelas Escolas Móveis do Senai vêm para ajudar na qualificação profissional. “Conhecimento nunca é demais. Quem tiver oportunidade, faça um curso do Senai, porque pode mudar o próprio futuro.”

Para saber como contratar uma ação móvel do Sistema Fiep, acesse: www.senaipr.org.br/acoesmoveis/unidadesmoveis.