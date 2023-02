Espaço do Vale do Pinhão no Smart City Curitiba Expo ganha forma.

A Smart Plaza Vale do Pinhão, espaço da Prefeitura no evento Smart City Expo Curitiba 2023, começa a ganhar forma. Considerada o “coração” da feira que será realizada de 22 a 24 de março no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, este ano será um espaço ainda mais integrado à área de exposições, dando maior visibilidade às apresentações das inovações que estão fazendo de Curitiba uma cidade cada vez mais inteligente.

A Smart Plaza é onde, durante os três dias do Smart City Expo Curitiba, serão apresentados os projetos inovadores da Prefeitura de Curitiba que melhoram a qualidade de vida da população. Também é o local onde startups do ecossistema do Vale do Pinhão apresentam seus projetos para smart cities.

“Este é um espaço especial para Curitiba dentro desde grande evento que é o Smart City Expo Curitiba 2023. A Smart Plaza Vale do Pinhão terá uma agenda intensa de apresentações de soluções inovadoras”, diz a presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Cris Alessi.

O secretário de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap), Alexandre Jarschel de Oliveira, destaca o andamento da preparação: “Nossa equipe de tecnologia, com a Secretaria da Comunicação Social, está debruçada sobre cada um dos projetos de tecnologia que serão apresentados e revelados durante o Smart City Expo Curitiba. São iniciativas das diversas secretarias e órgãos municipais engajados na busca pelas melhores soluções para a cidade inteligente que Curitiba é, com foco no atendimento de qualidade ao cidadão, de forma inovadora, sustentável e criativa”, diz Oliveira.

Mais integrada

Ocupando mais uma vez a parte central do espaço de exposições do Smart City Expo Curitiba, a Smart Plaza este ano terá um design que promove ainda mais a conexão e a interação com demais estandes de experiências inovadoras nacionais e internacionais.

Em um formato com oito arestas que formam um octógono, a estrutura aberta e minimalista da Smart Plaza de 2023 privilegia maior visibilidade das apresentações aos visitantes da exposição.

Um grande painel de led será o cenário de fundo para a vasta programação de apresentações, que está em fase de curadoria. Bancadas distribuídas em volta do octógono vão permitir a interação de representantes dos projetos da Prefeitura e das startups com o público.

Nos intervalos entre as apresentações, a Smart Plaza foi desenhada para ser um ponto de encontro entre os participantes, promovendo o networking e possíveis novas parcerias.

Visitação gratuita

Durante os três dias do evento, o público poderá conhecer todas essas experiências em visitações gratuitas à área de exposições e à Smart Plaza Vale do Pinhão. As inscrições já podem ser feitas, antecipadamente, pelo site do evento, sem custo.

O Smart City Curitiba 2023 vai reunir especialistas em smart cities, representantes governamentais, empresas e startups, profissionais e interessados no tema do mundo todo, tornando Curitiba o centro das discussões internacionais sobre cidades inteligentes entre os dias 22 e 24 de março. Os ingressos para as atividades do congresso também já estão à venda, pelo site do evento.

O Smart City Expo Curitiba 2023

O Smart City Expo Curitiba 2023 será realizado entre os dias 22 e 24 de março, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. Ele integra a programação de eventos comemorativos dos 330 anos de Curitiba e terá como tema “Cidades que conectam pessoas e tecnologias”.

Entre as novidades desta quarta edição estão a Arena Metaverso, onde serão apresentadas e debatidas possibilidades do 5G, da conectividade global e da internet das coisas (IOT) aplicadas às cidades, e o Salão de Eletromobilidade, inédito no Brasil, para a experimentação de veículos elétricos.

Também terá áreas de machine learning (aprendizagem), realidade aumentada e inteligência artificial.

A estimativa é que 15 mil pessoas participem dos três dias do evento organizado pelo hub de negócios em cidades inteligentes iCities, chancelado pela Fira Barcelona e com apoio da Prefeitura de Curitiba, do Vale do Pinhão e da Smap.

O Vale do Pinhão

O Vale do Pinhão é um ecossistema de inovação, movimento criado pela Prefeitura de Curitiba, por meio da Agência Curitiba, para promover ações que contribuam para o desenvolvimento da capital como smart city (cidade inteligente), fortalecendo o ambiente de inovação por meio do empreendedorismo, economia criativa e tecnologia.

O ecossistema de inovação do Vale do Pinhão é composto por universidades, aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento, centros de pesquisa e desenvolvimento, startups e movimentos culturais e criativos.