Ari Dias/AEN

Em novembro de 2022, o estado do Paraná liderou com o maior número de nascimento de empresas na região Sul, com 19.294 novas companhias. No cenário nacional, o número chegou a 279.363 empreendimentos, uma queda de 13,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. Ainda segundo o indicador, a maior parte das companhias foi registrada como Microempreendedores Individuais (MEIs) (73,5%) seguidas por Sociedades Limitadas (19,2%), Empresas Individuais (5%) e Demais (2,3%)