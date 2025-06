IBGE oferece vagas para estágio. Prazo termina no dia 1º de julho, na página do CIEE (Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), abre o prazo para a inscrições do programa de estágio do órgão. Ao todo, são mais 300 vagas destinadas a estudantes do ensino superior. As inscrições estão abertas até 1º de julho pelo portal do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Leia mais:

O CIEE fará processo seletivo para estágio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE nas cidades: Rio Branco/AC, Maceió/AL, Manaus/AM, Macapá/AP, Salvador/BA, Fortaleza/CE, Brasília/DF, Vitória/ES, Goiás/GO, São Luís/MA, Belo Horizonte/MG, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Belém/PA, João Pessoa/PB, Recife/PE, Teresina/PI, Curitiba/PR, Rio de Janeiro/RJ, Natal/RN, Porto Velho/RO, Boa Vista/RR, Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC, Aracaju/SE, São Paulo/SP e Palmas/TO.

Vagas de estágio para quais áreas?

São 351 oportunidades e cadastros reservas, e as vagas são destinadas aos estudantes do 3º período do ensino superior.

Para concorrer, é necessário estar matriculado nos cursos de Ciências Contábeis, Geografia, Jornalismo, Pedagogia, Direito, Relações Internacionais, entre outros. Para acessar a lista completa dos demais cursos, é preciso acessar o link:

https://pp.ciee.org.br/vitrine/13294/detalhe

Benefícios do estágio no IBGE

Os estudantes que forem aprovados e contratados na jornada de 20 horas semanais irão ter bolsa auxílio de R$ 787,98 por mês, e os contratados na jornada de 30 horas semanais, bolsa auxílio de R$1.125,69 mensais. As duas cargas horárias incluem auxílio transporte de R$10,00 por dia de estágio.