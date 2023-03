A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmou que “priorização de pagamentos é inadimplência com outro nome”, e que os Estados Unidos devem pagar todas as suas dívidas, e não algumas em detrimento de outras. A declaração foi feita durante depoimento ao Comitê de Finanças do Senado.

A proposta de priorizar o pagamento de certas dívidas é uma solução apresentada por parlamentares republicanos para evitar elevar o teto de gastos, ação que o Governo Biden vem cobrando.

A medida republicana seria, classificou Yellen, um afastamento “excepcionalmente arriscado, não testado e radical” da prática normal de pagamento.

“Aumentar o teto de gastos é responsabilidade do Congresso para proteger a integridade da fé e crédito nos Estados Unidos”, defendeu, acrescentando que o presidente Joe Biden considera fundamental ter uma trajetória fiscal “sustentável e responsável” e que inseriu no orçamento ideias para cortar o déficit enquanto cresce a economia.

Questionada sobre se a alta inflação registrada nos Estados Unidos não estaria relacionada à política fiscal da administração, Yellen respondeu que há muitos fatores que contribuíram para o aumento no nível de preços, destacando a pandemia e a guerra na Ucrânia.”Muitos países sofrem do mesmo problema, independentemente da política fiscal”, afirmou.