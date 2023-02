O Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, na sigla em inglês) projeta que o governo federal dos Estados Unidos pode perder a capacidade de pagar todas as suas contas no vencimento em julho se o teto da dívida não for levantado.

O CBO estima que a capacidade do governo de contrair empréstimos por meio de medidas extraordinárias se esgote entre julho e setembro, no quarto trimestre do atual ano fiscal. Segundo o órgão apartidário, a data de exaustão projetada é incerta por depender do tempo e valor da receita tributária e dos gastos nos meses intermediários, que podem diferir das projeções.

“Se o limite da dívida não for aumentado ou suspenso antes do esgotamento das medidas extraordinárias, o governo não poderá pagar integralmente suas obrigações”, analisou o CBO. “Como resultado, os Estados Unidos teriam que atrasar os pagamentos de algumas atividades, deixar de cumprir suas obrigações de dívida ou ambos.”

O governo já atingiu seu limite de dívida de US$ 31,4 trilhões em janeiro, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, alertou o Congresso de que os EUA poderiam usar manobras extraordinárias para continuar cumprindo suas obrigações, mas apenas até junho.