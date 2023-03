Reguladores americanos planejam fazer outra tentativa de leiloar o falido Silicon Valley Bank, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto, depois que não conseguiram encontrar um comprador para a empresa no fim de semana.

Funcionários da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) disseram aos republicanos do Senado americano nesta segunda-feira, 13, que tinham flexibilidade adicional para vender a empresa agora que os reguladores declararam sua quebra uma ameaça ao sistema financeiro, de acordo com as fontes.

Ao declarar a empresa sistêmica, os reguladores têm mais flexibilidade para cobrir todos os depositantes no banco falido, incluindo aqueles com depósitos acima de um teto de seguro típico de US$ 250 mil. A medida também dá aos reguladores a capacidade de oferecer aos possíveis compradores termos melhores aos negócios.

Embora nenhum dos maiores bancos dos EUA tenha feito lances pelo SVB durante um leilão fracassado ontem, pelo menos uma oferta foi feita por outra instituição, mas foi recusada pelo FDIC, disseram autoridades aos legisladores na segunda-feira. O cronograma para o segundo leilão não está claro. Fonte: .