O Departamento de Energia dos Estados Unidos informou que vendeu mais 1,1 milhão de barris de petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo. A negociação é parte das vendas planejadas de um total de 26 milhões de barris, entre 1º de abril e 30 de junho, no âmbito de um acordo de 2015 do governo Barack Obama.

A administração Joe Biden vendeu mais de 200 milhões de barris das reservas estratégicas em 2022, em um esforço explícito para apoiar a oferta comercial de petróleo e evitar altas excessivas nos preços de gasolina.

Com isso, as reservas estratégicas do país estão em 366,9 milhões de barris de petróleo, na mínima desde 28 de outubro de 1983. Fonte: Dow Jones Newswires.