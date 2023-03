No próximo dia 7 de março, terça-feira, o escritório do Quebec em São Paulo, promoverá na Faculdade Senac, em Curitiba, o evento “Conheça o Québec e suas oportunidades de trabalho”. Na ocasião, representantes do governo do Quebec apresentarão os detalhes sobre as mais de 420 vagas disponíveis aos brasileiros na cidade canadense.

A ideia dos organizadores é informar sobre o processo de recrutamento, as oportunidades em aberto e tirar todas as dúvidas a respeito do mercado de trabalho da região, bem como de questões sobre visto e currículo. Além disso, fornecer algumas dicas para as entrevistas. As vagas para o evento são limitadas e os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo link: Link.

Saiba mais sobre as vagas

Durante todo o mês de março, o governo de Quebec receberá inscrições para a Journées Québec Brésil, iniciativa que recrutará mais de 420 brasileiros para trabalharem na cidade canadense. A iniciativa traz oportunidades para profissionais que buscam novos horizontes no mercado de trabalho. São vagas nos setores alimentício, de engenharia, industrial, manufatura, mineração, saúde, serviços sociais, tecnologia da informação, hotelaria e restaurantes.

Para participar da seleção é importante se atentar às exigências que incluem a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão. Para isso, basta seguir os passos desse link Link

Em sua oitava edição, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas de Quebec desde 2011. Na deste ano, mais de 19 empresas da província participarão do recrutamento.

SERVIÇO

O quê: Feira de empregos “Conheça o Québec e suas oportunidades de trabalho”

Quando: 7 de março de 2023, às 19h

Onde: Faculdade Senac PR – Rua André de Barros nº 750 – 10º andar – Centro – Curitiba, PR

Público: brasileiros que buscam vagas no mercado de trabalho

Mais informações: Link.