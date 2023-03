A chinesa Evergrande informou nesta segunda-feira, 20, que vai anunciar os termos do acordo de reestruturação de dívidas offshore negociado com um grupo de detentores de títulos offshore da companhia, chamado AHG. “A empresa e o AHG executaram os documentos de termos (“term sheets”) em relação à reestruturação das dívidas offshore do Grupo. A companhia vai apresentar os principais termos por meio de um novo anúncio”, diz comunicado assinado pelo chairman do Grupo Evergrande, Hui Ka Yan.

A publicação deverá ser feita na quarta-feira, 22, falou a advogada da Evergrande em audiência em Hong Kong, de acordo com a Reuters.

A companhia disse na ocasião que espera assinar um acordo com credores até o fim do mês, e que a reestruturação provavelmente entrará em vigor em outubro, reportou o Financial Times.

A próxima audiência da petição de liquidação movida contra a Evergrande no ano passado ficou marcada para o próximo dia 31 de julho.