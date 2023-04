O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, argumentou nesta quarta-feira, 19, que as exceções colocadas pelo governo ao limite de despesas do novo arcabouço fiscal são as mesmas previstas já no teto de gastos. Segundo ele, mesmo o pagamento do piso da enfermagem, como obrigação constitucional, já ficaria fora da regra atual do teto de gastos.

“Há muitas exceções meritórias e com pouco impacto fiscal, como doações e receitas próprias de universidades”, destacou, em entrevista à GloboNews.