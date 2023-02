O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York informou, em comunicado nesta segunda-feira, que as expectativas de inflação nos Estados Unidos seguem, no geral, estáveis nos horizontes de curto, médio e longo prazo. Os dados são de pesquisa referente a janeiro, que contou com a participação de cerca de 1,3 mil chefes de família e tem representatividade nacional.

Segundo o levantamento, a mediana da expectativa inflacionaria em um ano permaneceu em 5,0%, enquanto a de três anos recuou de 2,9% para 2,7% e a de cinco anos subiu de 2,4% a 2,5%.

O Fed de NY acrescentou que as expectativas de emprego e finanças de famílias também continuaram estáveis, com exceção da expectativa para crescimento da renda, que caiu “substancialmente” em janeiro.