Divulgação

Referência nacional e internacional em eventos corporativos, o Expo Unimed Curitiba começa 2023 com um novo nome. A mudança faz parte de uma série de novidades que movimenta o campus da Universidade Positivo (UP). Inaugurado em 2008, o centro de eventos esteve durante 14 anos sob o nome Expo Unimed Curitiba. O espaço fica ao lado do Teatro Positivo, terceiro maior teatro do Brasil, dentro do complexo de eventos da UP Experience, que inclui também um centro esportivo completo, mais de 10 auditórios, o Teatro UP Experience (TUX), de 700 lugares, salas de aula, coworking e mais de 300 laboratórios.

A Viasoft é uma das mais importantes fornecedoras brasileiras de soluções para gestão empresarial, com portfólio completo que vai desde ERP e BI, passando por serviços de consultoria e mentoria empresarial, educação corporativa, até cartões de benefícios e produtos financeiros totalmente digitais. Com sede no Paraná, a empresa fundada em 1990 tem forte atuação em todo o território nacional, atendendo mais de 5 mil clientes de diferentes segmentos, como agronegócio, logística, indústria e varejo de materiais de construção, de combustíveis e supermercadista.