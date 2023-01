Divulgação

Uma das maiores holdings nacionais de tecnologia, o Grupo Viasoft, é o novo detentor do naming rights (direito de nome) do centro de eventos localizado dentro do campus sede da Universidade Positivo (UP), em Curitiba (PR). O espaço, que recebe cerca de 50 eventos e mais de 1,5 milhão de pessoas por ano, passa a se chamar Viasoft Experience a partir de 2023. O contrato de 4,6 milhões é válido por três anos e foi anunciado em evento na noite da última terça-feira, 17.

Inaugurado em 2008, o centro de eventos esteve durante 14 anos sob o nome Expo Unimed Curitiba. O espaço fica ao lado do Teatro Positivo, terceiro maior teatro do Brasil, dentro do complexo de eventos da UP Experience, que inclui também um centro esportivo completo, mais de 10 auditórios, o Teatro UP Experience (TUX), de 700 lugares, salas de aula, coworking e mais de 300 laboratórios.

A gestão do espaço continua sob o comando da UP Experience. De acordo com o presidente do Grupo Viasoft, Itamir Viola, a parceria deve impactar o mundo da gestão, inovação e tecnologia. “Isso significa um posicionamento de marca em um dos melhores lugares do Brasil para eventos corporativos, já consagrado como tal”, comemora.

A infraestrutura de 11 mil metros quadrados do espaço permite a realização de diversos eventos simultaneamente, de congressos, concertos, simpósios, casamentos a feiras e exposições. Atualmente, 80% dos eventos realizados no local são corporativos e atraem um público nacional e internacional, contribuindo para o turismo e a economia da capital paranaense.

O centro de eventos, que foi impactado pela pandemia e isolamento social nos últimos três anos, deve retomar o crescimento em 2023. “A expectativa é superar o ano de 2019 em 15%, sendo que já existem mais de 30 datas reservadas para este ano, o que é um excelente sinal”, destaca o diretor da UP Experience, Eduardo Faria Silva. Entre as atrações confirmadas está a quinta edição do Viasoft Connect, o maior evento de inovação e gestão do Brasil, que deve impactar milhares de pessoas e trazer a maior edição de todos os tempos.

Conexão acadêmica

Segundo Viola, a escolha do espaço dentro do campus universitário que atrai cerca de 15 mil pessoas da comunidade acadêmica diariamente não foi em vão. “Não é somente uma exposição de marca que procuramos e sim, parceria com o sistema universitário e centros de pesquisa. Nesse caso, vamos devolver ao campus muita interação e experiências empresariais, além de trazer para dentro da UP todo um hub empresarial que faz parte do Hub Viasoft e de soluções que apresentamos ao mercado”, revela. “Dessa forma, a Viasoft segue em crescimento constante e sustentado, apoiando tecnologicamente empresas que estão crescendo rapidamente. Elas são alavancadas por nossas soluções de ERP e Financeiras e Tecnológicas, se diferenciando de suas concorrentes”, completa Viola.

A Viasoft é uma das mais importantes fornecedoras brasileiras de soluções para gestão empresarial, com portfólio completo que vai desde ERP e BI, passando por serviços de consultoria e mentoria empresarial, educação corporativa, até cartões de benefícios e produtos financeiros totalmente digitais. Com sede no Paraná, a empresa fundada em 1990 tem forte atuação em todo o território nacional, atendendo mais de 5 mil clientes de diferentes segmentos, como agronegócio, logística, indústria e varejo de materiais de construção, de combustíveis e supermercadista.