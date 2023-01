As exportações da China recuaram pelo terceiro mês consecutivo em dezembro de 2022, ainda influenciadas pelo arrefecimento da demanda global, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 13.

Pesquisa do órgão alfandegário chinês mostra que as exportações da segunda maior economia do mundo sofreram um tombo de 9,9% em dezembro ante igual mês do ano anterior, após caírem 8,7% na comparação anual de novembro. A contração do mês passado foi a maior desde fevereiro de 2020, mas economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda ainda mais intensa, de 10,5%.

Também no confronto anual, as importações chinesas tiveram redução de 7,5% em dezembro, menor do que o declínio de 10,6% observado em novembro e que a perda de 9% projetada no levantamento do WSJ.

Em dezembro, a China acumulou superávit comercial de US$ 78 bilhões, maior do que o saldo positivo de US$ 69,84 bilhões de novembro e acima do consenso de economistas, de US$ 76,3 bilhões.

Em todo o ano de 2022, as exportações chinesas subiram 7%, a uma nova máxima histórica de US$ 3,59 trilhões, superando o recorde de 2021, de US$ 3,36 trilhões, enquanto as importações avançaram 1,1%.

Como resultado, a China acumulou em 2022 superávit comercial de US$ 877,6 bilhões, o maior já registrado. O recorde anterior, de 2021, era de US$ 676,43 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.