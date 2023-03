A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que a exposição de bancos da zona do euro à turbulência do Credit Suisse é medida em milhões de euros, e não bilhões, mas que a vulnerabilidade de setores não bancários demanda que resoluções para o sistema financeiro sejam aceleradas.

Em sessão no Parlamento Europeu, a banqueira central voltou a afirmar que a estabilidade de preços segue sendo o que guia as decisões de política monetária.

Quando questionada sobre o euro digital, Lagarde afirmou que o dinheiro deverá servir como uma ancoragem para a política monetária.