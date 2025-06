Expotécnica (Foto: IDR-PARANÁ)

A 30ª Expotécnica acontecerá entre os dias 9 e 11 de julho em Sabáudia, no Norte do Paraná. Todas as atividades terão entrada gratuita. O público-alvo do evento são os agricultores e agricultoras familiares do Paraná, além de estudantes, técnicos e profissionais ligados ao setor agropecuário.

O evento, cujo tema é “Três décadas de paixão, inovação e transformação”, representa uma grande oportunidade de acesso ao conhecimento, à tecnologia e às inovações que estão transformando a realidade do campo.

Ao longo dos três dias de evento os visitantes terão acesso a uma programação completa que contempla:

Dia de campo com quatro estações técnicas, trazendo orientações práticas e atualizadas sobre manejo, produção e sustentabilidade.

Dinâmica de máquinas e drones agrícolas, onde o público poderá acompanhar demonstrações na prática de equipamentos modernos que facilitam e otimizam o trabalho no campo;

Feira da agroindústria, com exposição e comercialização de produtos locais, valorizando a produção artesanal e familiar;

Exposição de empresas do setor agropecuário, apresentando novidades em insumos, equipamentos, tecnologia e serviços para a agricultura e pecuária;

Eventos, palestras e encontros técnicos, como o Evento de Piscicultura, 30º Encontro da Mulher do Campo, Encontro de Produtores de Hortifruti, que promovem a troca de experiências e o fortalecimento da agricultura familiar.

SERVIÇO

30 Expotécnica

Data: 9, 10 e 11 de julho de 2025

Local: Sitio São José, Estrada do 21, Sabáudia – PR