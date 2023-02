Os novos utilitários da Hitech (Crédito: Divulgação/Hitech Electric)

A Hitech Electric, empresa brasileira de eletromobilidade, inicia 2023 com um marco histórico para a indústria automotiva nacional: o lançamento da primeira linha de montagem de veículos utilitários 100% elétricos no país. A linha foi implementada em uma nova fábrica com área total de 10 mil m², que será inaugurada no próximo mês na cidade de Campo Largo, no Paraná. O projeto muda a dinâmica de negócios e atuação da Hitech Electric no Brasil, possibilita a implementação de novas tecnologias e a torna uma montadora automotiva, após cinco anos de atuação como importadora e desenvolvedora de veículos elétricos. A Hitech Electric faz parte do programa de Corporate Venture Capital (CVC) da Positivo Tecnologia, empresa brasileira de tecnologia que é parceira estratégica e investidora tecnológica da startup. O Programa de Corporate Venture Capital (CVC), aporta recursos em startups com atuação ou operação na Amazônia Ocidental, assim como a Hitech Electric.

“O lançamento da linha de montagem e a abertura de uma fábrica totalmente nova consolida um projeto ambicioso e gera inúmeras oportunidades para a indústria de eletromobilidade se desenvolver no Brasil”, comenta Rodrigo Contin, CEO da Hitech Electric.

O início efetivo da montagem dos veículos na nova linha de produção e fábrica acontecerá em março. O primeiro lote de utilitários e caminhões compactos elétricos, já integralmente comercializado, começará a ser entregue no decorrer do mesmo mês. A Hitech Electric é uma empresa pioneira em eletromobilidade e foi a primeira a lançar no Brasil um veículo autônomo e elétrico com desenvolvimento totalmente nacional, assim como veículos utilitários homologados para logística urbana last-mile elétrica.

A empresa foi fundada em 2017, e para instalar a nova fábrica, escolheu Campo Largo, cidade de 130 mil habitantes localizada a 30 km de Curitiba. A decisão foi baseada no histórico e representatividade do município na indústria automotiva nacional, assim como no apoio do Governo do Estado do Paraná para implementação do empreendimento.

A capacidade operacional da nova fábrica da Hitech Electric foi dimensionada em fases. Na primeira etapa, a capacidade de montagem é de 50 veículos por mês, com condição de expansão para 100 unidades, no curto prazo. A expectativa é que sejam comercializados aproximadamente mil veículos por ano nesta nova etapa. Há ainda previsão de ampliar a planta em novas fases a fim de atender a demanda do mercado, que é crescente.

Além do lançamento da linha de montagem e fábrica no Paraná, a Hitech Electric apresenta outra novidade: a parceria com um novo fornecedor de powertrain, termo que reúne motor, inversor e bateria. A aliança é com a WEG, multinacional brasileira que atua globalmente e fornecerá bateria com tecnologia Lítio Ferro Fosfato (LFP) não inflamável a todos os veículos montados pela Hitech Electric. Além disso, os utilitários, caminhões compactos, VUCs (veículo urbano de carga) e outros modelos desenvolvidos pela Hitech Electric terão a condição de utilização de um pack adicional de bateria para expansão da autonomia.

Rodrigo Contin explica ainda que o portfólio da empresa foi ajustado a partir daqui para atender exclusivamente as demandas relacionadas ao transporte de carga last-mile, a última milha. “Há produtos versáteis, robustos e eficientes, com tecnologia aplicada e conectividade para potencializar a redução do custo operacional dos transportadores urbanos, além de aumentar a segurança de pós-venda aos clientes através da fabricação nacional. Agora, temos diferentes modelos elétricos para transporte de mercadorias, feitos sob medida para suprir necessidades de última milha de encomendas e entregas, assim como superaplicativos, deliveries urbanos, redes de e-commerce, entre outros”. O executivo ainda ressalta que “Nossos modelos geram redução drástica no custo operacional das empresas. Além de impulsionar a expansão da indústria do Brasil, oferecem uma grande vantagem ao meio ambiente: emissão zero de carbono”.