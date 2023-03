Freepik

Empreender, além de uma necessidade para complementar a renda do brasileiro, é o sonho de muitos, no entanto, esse sonho enfrenta cada dia mais entraves, de acordo com levantamento do Serasa Experian os pedidos de falência em janeiro de 2023 foi o maior em três anos, aumentando 56,5%.

Casos notórios como a Americanas, que pediu recuperação judicial em 2023, Pan Produtos Alimentícios, já em recuperação judicial pediu a autofalência e a Livraria Cultura que também já teve a falência decretada e suspendida temporariamente, acendem ainda mais o alerta dos empreendedores.

De acordo com o mentor empresarial e especialista em neurolinguística, Gustavo Medeiros, diversos fatores contribuem para a situação, mas existem alguns cuidados que podem ajudar a evitar a situação.

“O período pós-pandemia, mudanças nos padrões de consumo, crises econômicas, sociais, políticas e diversos outros fatores externos podem influenciar o aumento da falência de empresas”.

“Para proteger a sua empresa dessa problema é fundamental ter bastante organização financeira, tudo deve ir para a ponta do lápis e ser analisado imediatamente para evitar “rombos secretos” que só vão ser descobertos quando já é tarde, mas além disso, é necessário ter uma visão horizontal e perceber as mudanças que o consumidor tem passado atualmente e busca adequar a sua empresa e produtos para atender a essa demanda, o investimento em tecnologia, por exemplo, é fundamental”. Explica.

“Em um cenário de instabilidade como esse é hora de mais do que nunca focar no diferencial da sua empresa, por que um consumidor escolheria você e não o seu concorrente?” Alerta Gustavo Medeiros.