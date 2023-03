A equipe do Ministério da Fazenda vai conversar com os líderes partidários da Câmara e do Congresso antes de divulgar o novo arcabouço fiscal, depois que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, der o seu aval para a divulgação. A afirmação foi realizada nesta segunda-feira, 27, pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, durante participação na “Arko Conference 2023”, evento organizado pela Arho Advice.

Galípolo fez a afirmação em resposta à pergunta de um dos mediadores da conversa no painel sobre fiscal o inquirindo se a pasta pretendia conversar com os líderes partidários que, do seu lado, têm afirmado que só aprovarão o novo arcabouço fiscal desde que ele seja bom.

“Sim, faremos essa conversa com os líderes. A Fazenda tem tido o zelo de estabelecer o máximo possível este tipo de diálogo. Temos recebido muitos parlamentares. É curioso que temos ouvidos muitas vezes parlamentares dizerem que estou no meu sexto mandato, é a primeira vez que estou sendo convidado para ter esse tipo de diálogo aqui dentro do Ministério da Fazenda”, disse o secretário.

De acordo com Galípolo, o ministério tem estabelecido este tipo de diálogo com os congressistas não só para diminuir os ruídos, mas porque essa é a forma correta para se fazer para o bom andamento do processo democrático.

“Temos que ouvir os representantes do povo que estão no Congresso e essa é uma decisão muito importante porque achamos que por muito tempo a economia se propôs a ser um tema meio interditado para algumas discussões e eu acho que essas discussões têm que ser feitas da maneira mais republicana possível, à luz do sol com a sociedade para que a sociedade como um todo possa compreender o que implica cada uma dessas decisões econômicas e decidir o que é melhor”, disse ele, acrescentando ele e a Fazenda querem apresentar o texto às lideranças partidárias o quanto antes para colher contribuições dos parlamentares.