Pra quem tem interesse em aprender a plantar morangos, a Fazenda Urbana de Curitiba vai oferecer um curso a partir da próxima quarta-feira (8/3), das 8h às 17h. A inscrição é gratuita, mas os interessados podem contribuir com um ingresso solidário doando 1kg de alimento não perecível que será destinado às entidades sociais parceiras do Projeto Mesa Solidária e cadastradas no Banco de Alimentos de Curitiba.

CLIQUE AQUI para se inscrever

Para participar, precisa ter mais de 18 anos. A atividade é aberta a todos que se interessarem e voltada para estudantes e trabalhadores da área de atuação. Serão cinco aulas nos dias 8, 14, 21 e 28 de março, com finalização no dia 4 de abril.

Os alunos aprenderão em aulas teóricas e práticas como manter um morangueiro utilizando sistemas de cultivo em substrato (sem solo). De acordo com o engenheiro agrônomo e gerente da Fazenda Urbana, Marcos Rosa, o cultivo de plantas utilizando substratos é uma técnica amplamente empregada na maioria dos países de horticultura avançada.

“Trata-se de uma técnica que apresenta várias vantagens, como o manejo mais adequado da água, evitando a umidade excessiva em torno das raízes”, explicou Rosa.

Visitas livres

Quem deseja conhecer a Fazenda Urbana e realizar um passeio diferente, pode ir qualquer dia de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Para quem só pode ir aos sábados, um sábado por mês a Fazenda abre para visitação com possibilidade de realizar de um piquenique. Em março será no dia 25 de março, das 8h às 12h. Cada pessoa deve levar o seu lanche e sua toalha ou canga para escolher o canto que desejar aproveitar o pedacinho do campo na cidade que a Fazenda Urbana oferece.

Serviço: Curso de cultivo de morangos

Data: 8, 14, 21 e 28 de março e 4 de abril

Horário: das 8h às 17h

Local: Fazenda Urbana (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 1.880, Cajuru)

A partir de 18 anos

Grátis ou com doação de 1 kg de alimento (opcional)

Inscrições aqui

Visitas livres

De segunda a sexta-feira das 8h às 17h

Sábado, 25 de março das 8h às 12h.

Levar lanche, toalha ou canga caso queira fazer piquenique

Não precisa inscrição