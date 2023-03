O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, indicou que a autoridade monetária poderá ampliar o ritmo de aumento de juros se a “totalidade dos dados” assim justificar. Os comentários constam em discurso preparado para as sessões nas quais o banqueiro central participa nesta terça-feira, 7, e na quarta-feira, 8, no Congresso dos Estados Unidos.

“Os indicadores econômicos mais recentes vieram mais fortes do que o esperado, o que sugere que o nível final das taxas de juros provavelmente será mais alto do que o previsto anteriormente”, ressaltou o presidente do Fed.

Powell reconheceu que a inflação arrefeceu nos Estados Unidos nos últimos meses, mas sinalizou que o processo de retorná-la à meta de 2% deve ser “acidentado”. “A restauração da estabilidade de preços provavelmente exigirá que mantenhamos uma postura restritiva da política monetária por algum tempo”, destacou.