A feira de natal da Universo Compartilhado Colab aconteceu nos dias 09, 10 e 11 de dezembro e foi um sucesso. Com mais de 160 expositores, o carro-chefe dessa edição foram os produtos natalinos. Bolachas natalinas, panetones, outros doces, artigos de decoração festivos, árvore de natal personalizada e jogos para mesa posta personalizados, foram alguns dos itens que mais saíram da feira, junto do sorriso daqueles que decidiram presentear ou adquirir produtos únicos feitos pelas mãos dos artesãos curitibanos.

“A feira foi muito bem frequentada, a praça de alimentação, por exemplo, estava sempre cheia de gente aproveitando o passeio. O ápice foi a visita do Papai Noel no domingo”, conta Valéria Andrade, idealizadora da Universo. Com tantas visitas ao evento que tinha como objetivo, além de apoiar os artesãos e pequenos empreendedores curitibanos, também ajudar um lar de idosos com doações, foram arrecadados 200kg de alimentos e itens de higiene pessoal e 60 presentinhos para as vovózinhas e equipe de trabalho do asilo.

O resultado foi tão positivo que, tanto os expositores, quanto os frequentadores, já estão na expectativa para a próxima feira que acontecerá nos dias 21/01 (sábado) e 22/01 (domingo) das 10h às 20h. A estrela principal será os brechós, já que é o 12º encontro de brechós organizado pela Universo. Entretanto, as exposições de artesanato, continuarão presentes. Por isso, se você perdeu a Feira de Natal e agora está arrependido, marque na sua agenda essa oportunidade de um passeio diferenciado e único com sua família e amigos.

Serviço: 12º Encontro de Brechós

Data e horário: 21/01 a 22/01 das 10h às 20h

Local: Clube Recreativo Dom Pedro II (Rua Brigadeiro Franco, 3662, Água Verde – Curitiba/PR)

Entrada beneficente: 1 item de higiene ou 1kg de alimento | Estacionamento gratuito