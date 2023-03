Carlos Poly

Araucária terá a 31ª Feira do Peixe Vivo nos dias 05 e 06 de abril. O evento contará com a participação de 15 piscicultores, que comercializarão várias espécies de peixes, incluindo carpas (capim, cabeçuda, húngara), bagre africano, tilápia, jundiá e catfish. Os preços dos peixes serão fixos: R$17,00/kg para carpas e bagre africano, para tilápia R$18,00/kg e R$22,00/kg para jundiaí e catfish.

Os piscicultores já estão nos preparativos para o evento, incluindo o esgotamento dos tanques e o manejo correto dos animais. Esse processo que se chama despesca além de ajudar no manejo garante um peixe de maior qualidade. Eles destacam ainda que a qualidade dos peixes depende do uso de boa ração, tratamento e qualidade da água.

Tiago Mika que participa da feira há 8 anos, novamente marcará presença como produtor nesta 31ª edição do evento. A partir dessa semana ele iniciará o processo para separar os peixes e deve levar tilápia, carpa capim, carpa cabeçuda e bagre jundiá. Durante o transporte até a feira, os peixes também são mantidos em local com a devida oxigenação.

Após a compra do peixe, os visitantes da feira poderão levá-los para a seção de limpeza e aguardar a finalização. A Secretaria Municipal de Agricultura (SMAG) estará presente na Feira, realizando a inspeção sanitária e assegurando que o abate humanitário seja feito da maneira correta. O método garante que o animal seja abatido sem dor e sem sofrimento.

A Feira acontecerá no Parque Cachoeira, das 8h às 22h, e contará com venda de artesanato e hortifrutti, recreação infantil, atrações culturais a partir das 18h e praça de alimentação com food trucks. A entrada é franca.

Apoio

Vale ressaltar que a Prefeitura de Araucária oferece suporte técnico para o desenvolvimento da piscicultura no município, incluindo orientações e acompanhamento de profissionais da SMAG e disponibilização de equipamentos, até mesmo para a manutenção dos tanques.