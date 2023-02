(Divulgação)

No próximo dia 16, acontece em Curitiba mais uma edição do Feirão da Empregabilidade, parceria da Associação Evangelizar É Preciso com o Grupo Muffato Rede Varejista.

A iniciativa pretende ampliar oportunidades de trabalho em Curitiba e na Região Metropolitana para mais 200 candidatos e priorizar, nessa etapa de seleção, a inclusão de migrantes e refugiados de diversas nacionalidades.

O Feirão vai acontecer no espaço em frente ao Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas, na sede do Santuário, que fica na Praça Senador Correia, 128, no centro de Curitiba, das 9 horas ao meio-dia e das 13h30 às 16h30. Não precisa comprovar experiência.

A parceria, iniciada em 2022, já entrevistou perto de 300 candidatos e conseguiu preencher cerca de 160 vagas de trabalho em dois mutirões, realizados nos meses de outubro do ano passado e de janeiro deste ano.

A coordenadora de Projetos Sociais da Associação Evangelizar è Preciso, Juliane Gonçalves, explica que a Dimensão Social da Igreja Católica e as Pastorais da Criança e do Migrante têm promovido várias iniciativas para melhorar as condições de vulnerabilidade e de sobrevivência nas comunidades de migrantes e refugiados em Curitiba e, assim, contribuir para diminuir as dificuldades de adaptação deles na cidade. “Temos somados esforços em diversos momentos. Com o Feirão, em especial, queremos ampliar a possibilidade desses trabalhadores de conseguirem emprego fixo e garantirem uma fonte de renda mais permanente”, afirma.

As cerca de 200 vagas operacionais ofertadas nesta edição do Feirão da Empregabilidade são destinadas para atuação em lojas do Grupo Muffato de Curitiba (Portão, Pinheirinho, Champagnat, Hauer, Fanny, Tarumã, Centro Cívico, Bairro Alto, Campo Comprido, Santa Felicidade) e da Região Metropolitana. Há vagas disponíveis para a contratação de repositores, operadores de caixa, balconistas, zeladores, açougueiros, padeiros, confeiteiros, auxiliares de padaria e de confeitaria. Também cozinheiros, auxiliares de cozinha, auxiliares de estacionamento e empacotadores. Pessoas com deficiência (PCDs) e jovens aprendizes podem se candidatar às vagas ofertadas.

Dia da Justiça Social

A data deste próximo mutirão foi escolhida pela proximidade com o Dia Mundial da Justiça Social (20 de fevereiro), de sensibilização para ações e reflexões sobre valores como a igualdade, o respeito à diversidade cultural e a integração entre os povos.

A atividade deste mês de fevereiro vai contar com o engajamento dos voluntários da Pastoral do Migrante, da Pastoral da Criança e da Cáritas Arquidiocese de Curitiba no atendimento dos candidatos, com orientações e conferência da documentação legal para autorização de trabalho e permanência no país. De acordo com informações do Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná – CEIM, mais de 22 mil pessoas de 60 países foram atendidas no serviço público. Apenas em 2022, foram efetuados 3.751 novos cadastros junto ao órgão público. Em todo o Brasil, dados da Agência da ONU para as Migrações (OIM/2020) apontam para a existência de 1,1 milhão de migrantes no país. Cerca de 5% destes, ou seja, 62 mil pessoas, encontram-se na condição de migrantes forçados ou refugiados.

Serviço:

Feirão da Empregabilidade

Dia 16 de fevereiro (quinta-feira) das 9h às 12h e das 13h30m às 16h30.

No espaço em frente ao Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas

(Praça Senador Correia, 128 – Centro de Curitiba).

Não há necessidade de experiência.

Serão ofertadas em média 200 vagas operacionais para as lojas de Curitiba (Portão, Pinheirinho, Champagnat, Hauer, Fanny, Tarumã, Centro Cívico, Bairro Alto, Campo Comprido, Santa Felicidade) e Região Metropolitana:

Repositores;

Operadores de caixa;

Balconistas;

Zeladores;

Açougueiros;

Padeiros;

Confeiteiros;

Auxiliares de padaria e confeitaria;

Cozinheiros;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar de estacionamento e

Empacotadores.

Serão priorizados trabalhadores migrantes e refugiados, residentes em Curitiba e na Região Metropolitana.

Há oferta de vagas, ainda, para PCDs e inscritos no Programa de Jovem Aprendiz.