Franklin de Freitas

Para celebrar o aniversário de 330 anos de Curitiba, a partir desta quarta-feira (29/3), curitibanos e turistas já podem aproveitar as tradicionais Feiras Especiais de Páscoa, nas praças Osório e Santos Andrade. Este ano, são 120 expositores que apresentam ao consumidor as mais diversas opções de decorações, brinquedos, roupas e peças temáticas da Páscoa para presentear adultos e crianças. Ainda tem as barraquinhas de gastronomia que completam o passeio, com pães, geleias, mel, chocolate e biscoitos.

Na Osório, serão 61 feirantes e 26 barracas de comida. Na Santos Andrade, serão três barracas de exposição e três de gastronomia. As feiras funcionam até dia 15 de abril.

Não faltam opções

Essa edição da Feira Especial de Páscoa é a primeira da qual Cláudia Regina Leite de Oliveira, de 59 anos, participa. Há dois anos, ela decidiu investir completamente em peças em MDF decoradas à mão com a técnica do pontilhismo. “Eu vendo painéis esotéricos, e nessa edição eu trago peças comemorativas de Páscoa. As minhas mandalas de Páscoa serão o carro-chefe com certeza”, antecipa. Cláudia antes revendia cosméticos e encontrou no artesanato, além da renda familiar, um hobby terapêutico.

Já o feirante fixo na Feira do Largo da Ordem, Silvio Luiz Marane, de 47 anos, participa da Feira da Osório junto com a esposa Simone Dias França, de 43 anos, com um novo produto em seu catálogo. No Largo, ele se especializa em jogos e brinquedos. Porém, nesta edição da feira especial, ele pretende atrair um novo público com objetos de decoração como cantoneiras, suportes, prateleiras além de descansos para utensílios, como canecas, e incensórios.

“Se você precisa de uma prateleira, e de decorações para o dia-a-dia, até mesmo suportes para santos ou vasos de flores, nós temos. É a novidade que trazemos”, explica.

Serviço

Feira Especial de Páscoa

Praça Osório: de segunda a sábado, das 10h às 21h; aos domingos, das 14h30 às 19h30

Praça Santos Andrade: de segunda a sábado, das 10h às 20h; aos domingos, das 12h às 18h30