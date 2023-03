Divulgação

O empresário Felipe Gulin, CEO da Embarca, startup de tecnologia em mobilidade rodoviária de Curitiba, será painelista no Tomorrow Mobility. O evento, que acontece dia 24 de março, dentro do Smart City Expo Curitiba 2023, discutirá tendências atuais e futuras da mobilidade urbana e o papel das empresas no desenvolvimento de soluções inovadoras.

Organizado pela empresa CW BUS Inovação, vai reunir especialistas de todo o mundo para compartilhar suas experiências sobre os rumos das cidades inteligentes. A Embarca, pela sua plataforma pioneira Embarca.ai, vai apresentar a aplicação da inteligência artificial na área de transporte rodoviário em vários estados brasileiros.

Sobre Felipe Gulin – Com mais de 15 anos de experiência em empresas de grande porte do setor de transporte rodoviário, soma mais de 10 anos de experiência no Expresso Princesa dos Campos, onde chegou à vice-presidência. Apaixonado por inovação, fundou a empresa Supplybus e, há dois anos, criou a Embarca, empresa de tecnologia especializada em desenvolver soluções para mobilidade, que conecta clientes, operadores e motoristas; e um marketplace para venda de passagens de ônibus rodoviárias.