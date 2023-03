A Fitch reafirmou o rating da Alemanha em AAA, com perspectiva estável. A agência destaca os fundamentos de crédito “muito fortes” do país, que refletem sua economia diversificada e de alto valor agregado, instituições fortes e um histórico de finanças pública sólidas”.

Em seu comunicado, a Fitch diz que ainda espera “desaceleração econômica significativa” para a Alemanha, mas acrescenta que revisou em alta sua expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) do país neste ano. Em outubro, a agência projetava contração de 0,5% no PIB alemão em 2023, mas agora espera alta de 0,1%. Já em 2024, espera crescimento de 1,4%, menos que a alta de 2,3% antes projetada, por causa da base de comparação mais elevada no ano atual, explica.

A Fitch diz também que as pressões inflacionárias persistem no país, mas vê o mercado de trabalho ainda “bastante apertado”.