A Fitch Ratings cortou o rating da Argentina de CCC- para C, ao considerar que um “default é iminente”, afirmando que um decreto executivo receite “afetará vários tipos de títulos de dívida”, forçando o setor público a vender 70% dos seus títulos em dólares para trocá-los por títulos em pesos. Nos critérios da agência, isso constitui um sinal de default.

Em nota à imprensa, a Fitch declarou também que o cenário econômico do país segue incerto, o que é elevado pela falta de um cronograma para as novas operações envolvendo dívidas e a pressão política gerada no congresso por partidos de oposição, tendo inclusive meios legislativos de derrubarem essas mudanças. “mas ainda não está claro se eles efetivamente seguirão esse curso de ação”, conclui a análise.

Quando as trocas dos títulos forem realizadas, a Fitch afirmou que o rating da Argentina será alterado mais uma vez, agora para “default restrito”.