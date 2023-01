O fluxo de veículos em estradas com pedágio cresceu 6,3% em 2022, segundo dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e da Tendências Consultoria Integrada. A taxa acumulada é resultado do crescimento tanto no segmento de veículos leves (7,9%), quanto no de veículos pesados (1,9%).

Em nota, os analistas da Tendências Thiago Xavier e Davi Cardoso avaliam que “o menor desempenho relativo de pesados em 2022 está associado com as restrições presentes na conjuntura industrial, como indica a queda acumulada da Produção Industrial Mensal (PIM-IBGE) de 0,6% de janeiro a novembro de 2022”.

“O quadro de limitações do setor foi marcado pela carência e encarecimento de grupos de suprimentos, aperto das condições financeiras e, mais recentemente, pela redução do consumo das famílias com bens industriais. A menor produção agrícola foi outro fator limitante para o resultado do ano”, continuam. “Por outro lado, a redução do preço de diesel e o maior consumo das famílias por bens, em especial na primeira metade do ano, atuaram como contrapesos relevantes”, completam Xavier e Cardoso.

Em contrapartida, os analistas consideram que o fluxo de veículos leves está relacionado à “retomada das atividades presenciais, incluindo serviços de lazer e turismo, propiciada pela normalização das condições sanitárias, contribuíram para o desempenho do ano”.

Dezembro

Em dezembro, o fluxo de veículos em estradas com pedágio subiu 0,5% na comparação com novembro, na série com ajuste sazonal da ABCR e Tendências.

A taxa é resultado de avanços no segmento de veículos leves (0,2%) e de pesados (0,6%). Na comparação com dezembro de 2021, o fluxo total de veículos cresceu 1,2%, com alta de veículos leves (2,0%) e retração nos veículos pesados (-1,5%).

Estados

Em São Paulo, o fluxo total de veículos avançou 7,7% no acumulado de 2022, com altas dos veículos leves (9,4%) e de veículos pesados (2,7%)

Em dezembro, o fluxo paulista cresceu 1,2% na margem, com altas disseminadas entre leves (0,9%) e pesados (0,5%). Na comparação com dezembro de 2021, o trânsito total de veículos cresceu 2,8%, com altas de leves (3,7%) e retração de pesados (-0,2%).

No Rio de Janeiro, o fluxo total de veículos teve alta de 3,8% no acumulado de 2022, com crescimento de leves (0,5%) e pesados (1,4%).

Em dezembro, o fluxo no Rio caiu 0,2% na margem, com quedas disseminadas entre leves (-0,5%) e pesados (-1,4%). Na comparação com o mesmo mês de 2021, o trânsito de veículos caiu 0,5%, com estabilidade em leves (0,0%) e retração em pesados (3,1%).